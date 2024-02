Porto turistico di Campomarino, «Qualcosa si muove»

CAMPOMARINO. Migliorare le condizioni per gli utenti del porto turistico Marina di Santa Cristina, a Campomarino lido.

È l’obiettivo dell’associazione diportistica “Amici del porto di Campomarino, che ha incontrato l’amministrazione Silvestri. A dire come è andata sono stati Franco Baccari e Giovanni Ciaramella: «Come in molti sapevano, ci siamo incontrati col sindaco e col vicesindaco, che ci hanno dato il messaggio ufficiale dell'amministrazione a noi contribuenti e fruitori della struttura portuale. Testuali parole dell'amministrazione comunale: "Nella richiesta di autorizzazione (in mio possesso) inoltrata dal Comune all'Arpa Molise era stata utilizzata una definizione ‘impropria’ dell'intervento da effettuare per la sicurezza della navigazione. L'ufficio tecnico ha provveduto a correggere la terminologia e sono venute meno le prescrizioni imposte dall'ente regionale. Questo consentirà l'amministrazione di dotarsi a breve di una nuova autorizzazione e di intervenire per quanto dovuto". Tale incontro è stato effettuato di concerto tra l'amministrazione comunale ed il comitato spontaneo Amici del Porto di Campomarino».