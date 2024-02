«Una luce per...»: tornano presidio e assemblea della Città invisibile

Per non dimenticare ven 23 febbraio 2024

TERMOLI. Prosegue il percorso di “Una luce per”, spazio permanente e itinerante di incontri con la città, promosso da Faced con Città Invisibile in collaborazione con altre realtà locali, per discutere di grave emarginazione adulta e della condizione delle persone senza dimora.

Dopo la marcia del 29 dicembre per le vie del centro di Termoli, a un mese esatto dai tragici fatti pozzo dolce (in cui un giovane senza dimora ha perso la vita), e dopo la prima assemblea pubblica del 29 gennaio che si è tenuta presso i locali della parrocchia di sant’Antonio, per questo terzo appuntamento ci si ritroverà giovedì 29 febbraio presso i locali della parrocchia del Carmelo: sarà un’occasione per proseguire il lavoro avviato nei due incontri precedenti.

Dopo una breve panoramica sul fenomeno del grave disagio adulto, con uno sguardo specifico sulla condizione delle persone senza dimora a Termoli, si affronteranno nel corso dell’assemblea le principali questioni emerse durante il primo incontro pubblico del 29 gennaio: come sensibilizzare altre persone al momento indifferenti alla problematica? Cosa fare per coinvolgere e coinvolgersi in prima persona nel volontariato? Come progettare insieme tra gruppi, associazioni ed enti diversi? Come coinvolgere le istituzioni? Quali sono altre forme di povertà presenti nella nostra città e nel nostro territorio?

Tali questioni verranno trattate con metodo collaborativo, nel tentativo di stimolare la partecipazione attiva delle persone presenti.

L’appuntamento è alle 18 nel piazzale della parrocchia del Carmelo: dopo un breve presidio all’aperto, a partire dalle 18.30 avrà inizio l’assemblea pubblica. Durante l’iniziativa sarà attiva una raccolta solidale (cibi e vestiario intimo) in favore delle persone senza dimora che abitano il nostro territorio.