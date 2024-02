"Gli scenari attuali e futuri nei mercati ortofrutticoli europei"

LARINO. Il prossimo 29 febbraio dalle 16.30, presso l’aula magna dell’Istituto Tecnico Agrario di Larino, il collettivo Curaterra ha organizzato una tavola rotonda per affrontare il tema dell’uso della nostra Terra, il Molise, in questa fase di transizione energetica.

Sono stati ricavati ed analizzati dati che appaiono abnormi rispetto all’uso di terreni fertili destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Il Molise già produce energia pulita oltre il suo fabbisogno energetico ma con i progetti in iter di approvazione, produrrebbe energia da fonti rinnovabili pari a quella prodotta da 11 regioni messe insieme. Ci interrogheremo sull’opportunità di tutto questo. Il prossimo 29 febbraio presso l’aula magna dell’Istituto Tecnico Agrario di Larino, il collettivo spontaneo Curaterra, monitorato da un Piano di Rilevante Interesse Nazionale dell’Università del Molise (PRIN), ha organizzato una tavola rotonda sul tema dell’uso consapevole della Terra.

Da un’attenta analisi dei progetti presentati ai vari organi per l’approvazione, i dati sull’uso di terreni agricoli anche di rilevante valore agronomico e produttivo, per la produzione di energia da fonti rinnovabili, è abnorme rispetto al nostro territorio. Vincenzo Nardelli, statistico e ricercatore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, presenterà un’analisi che evidenzierà per esempio come, sul territorio di soli 5 comuni molisani, se gli iter si concluderanno positivamente, si produrrà tanta energia quanta ne producono 11 regioni italiane messe insieme.

Tutto ciò sta avvenendo senza alcuna consapevolezza da parte dei cittadini, con il rischio di azzerare le già fievoli speranze di invertire la tendenza allo spopolamento delle aree interne. La produzione di energie da fonti rinnovabili su terreni fertili, irrigui e destinati spesso alla produzione di eccellenze conosciute e distribuite in tutto il mondo nonché di notevole valore turistico legato alle dinamiche del viaggiatore evoluto, attento al paesaggio ed attratto dagli aspetti culturali e sociali dei piccoli centri, potrebbe rappresentare il colpo di grazia per le dinamiche demografiche regionali.

La tavola rotonda vedrà la partecipazione del direttore di Orogel Fresco, Vincenzo Finelli, che rappresenterà la volontà di Orogel di favorire, in basso Molise, la produzione di prodotti ortofrutticoli da destinare alla distribuzione sul mercato del fresco italiano ed europeo. Le dinamiche commerciali prevedono per i prossimi anni una sensibile carenza di frutta italiana per cause legate ai cambiamenti climatici ma anche alla difficoltà agronomiche, registrate negli ultimi anni, di alcune regioni in passato particolarmente vocate.

Il potenziale economico legato alle produzioni agricole in questa fase di transizione energetica sarà invece oggetto dell’intervento del prof. Angelo Belliggiano dell’Università del Molise, vice presidente del Centro di Ricerca Biocult presieduto dall’Antropologa Letizia Bindi che concluderà con un’analisi degli impatti socio culturali delle Comunità Energetiche.

Al termine degli interventi, il pomeriggio si concluderà con la proiezione del film Alcarràs, premiato con l’Orso d’Oro a Berlino nel 2022, con la regia di Carla Simon. Ambientato in Catalogna, il film racconta di un dramma familiare sulla scomparsa dell’agricoltura. Nel film la famiglia Solè si oppone all’istallazione di pannelli solari su appezzamenti dedicati alla coltivazione di peschi. Il film sarà introdotto da Pilar Saavedra, produttrice cinematografica e Manfredi Saavedra, attore e produttore cinematografico.

