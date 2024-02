Granfondo molisana: l'ordinanza sulla viabilità per domenica 25 febbraio

TERMOLI. Gara ciclistica "XXIII Fondo Molisana": sospensione della circolazione sulle strade interessate dal percorso della gara.

Domenica 25 febbraio 2024 si svolgerà la gara ciclistica denominata "XXIII Fondo Molisana" lungo il seguente percorso:

Ritrovo dei concorrenti alle ore 7:00/8:30 presso il Nucleo Industriale di Termoli, Via Giulio Pastore;

- partenza: ore 9:30 da SP 84 Dir dal km 0 al km 2;

- arrivo: ore 12:30 stesso posto della partenza.

Percorso di gara: partenza da SP 84 Dir dal km 0 al km 2 - Via Vittorio Veneto (Portocannone) -Via Garibaldi (Portocannone), prosieguo su SP 40 Dir San Martino in Pensilis (CB), Via Marina (San Martino in Pensilis), Bivio Ururi, prosieguo su SP 167 Dir Larino, SS87 dal km 201,900 fino al km 215, svolta a destra su SP 84 Dir fino al Comune di Portocannone.

Il percorso, pari a km 35, dovrà essere ripetuto n. 3 volte per un totale di 105 km.

Allo scopo di garantire l'ordinato svolgimento della gara e tutelare la pubblica incolumità delle persone, è stata disposta la sospensione della circolazione dalle ore 9 e fino al passaggio del veicolo di fine gara.