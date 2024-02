Urgenza di garantire i servizi assistenziali, stabilizzati 132 infermieri dall'Asrem

TERMOLI. L’Asrem stabilizza 132 infermieri. Un elenco di 3 pagine zeppe di nominativi che da una parte colma un vuoto in organico, rendendo strutturale queste posizioni professionali nella sanità pubblica, dall’altro conferisce certezze e prospettive alle persone che ora sono a pieno titolo dipendenti a tempo indeterminato.

Dopo la deliberazione del direttore generale n. 45 del 12 gennaio scorso, in cui è stato approvato l’elenco nominativo dei 182 candidati che, sulla base di quanto dichiarato nella domanda, risultano in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 268, lett. b) della Legge 30/12/2021 n. 234 e s.m.i., ritenuti idonei, in ragione dell’urgenza di procedere al reclutamento del personale, l’Azienda ha provveduto all’accertamento della veridicità dei requisiti, laddove i servizi dichiarati siano stati svolti esclusivamente presso l’Asrem.

Per questo, esclusi coloro che non verranno inclusi nella “stabilizzazione in parola”, a seguito di ricognizione del personale infermieristico presente, è stata rappresentata l’esigenza di servizio, da soddisfare mediante reclutamento a tempo indeterminato, di un contingente massimo di n. 140 unità.

Per questo, è stato disposto in ragione dell’urgenza di garantire i servizi assistenziali, l’assunzione a tempo indeterminato mediante stabilizzazione di 132 unità di personale nel profilo professionale di infermiere, per i quali è stata accertata la veridicità dei requisiti dichiarati nella domanda di candidatura, secondo l’elenco di cui all’allegato 2 (che pubblichiamo).

Reclutamento che risulta coerente con la riprogrammazione del fabbisogno assunzionale e la relativa spesa risulta coerente con quella riprogrammata come approvata con DCA n. 10/2024.

L’Asrem, col direttore generale ha dato mandato al responsabile della Gestione Risorse Umane affinché proceda, alle verifiche di rito per previste dalle normative vigenti per l’accesso al pubblico impiego e agli adempimenti relativi al perfezionamento delle assunzioni.