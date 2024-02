Comunità Alloggio per anziani, gara deserta e cambiano le "condizioni"

CAMPOMARINO. Comunità Alloggio per anziani, tutto da rifare. Dichiarata deserta la gara che mirava a trovare un partner a cui affidare la gestione della struttura di via Trieste, denominata “Casa dei Nonni”, collocata all’interna del centro abitato, in una zona dalla quale sono facilmente raggiungibili a piedi tutti i servizi di cui potrebbero aver bisogno gli anziani autosufficienti. Potenzialmente la struttura residenziale dispone di 18 posti utilizzabili per anziani autosufficienti; deve poter espletare le seguenti attività: l’attività principale di assistenza e tutela della persona; attività complementari di servizio di preparazione pasti, servizio di pulizia, servizio di lavanderia, servizio di portierato. Nel suo complesso, quindi, l’obiettivo fondamentale è quello di rispettare i bisogni, le abitudini, le aspettative, i tempi e i modi propri di vita di ciascun anziano ospite della struttura.

L’amministrazione comunale ha ora dato mandato al responsabile del servizio Urbanistica-Patrimonio affinché proceda ad indire nuova procedura ad evidenza pubblica fornendo al Responsabile del Servizio Urbanistica-Patrimonio i seguenti indirizzi, rielaborati tenuto conto che la precedente gara è andata deserta: la concessione dovrà avere la durata di nove anni (prorogabili per ulteriori 9 anni) a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, per lo svolgimento di attività assistenziali e socio-sanitarie, del tipo casa di riposo o comunità alloggio per anziani; Il canone di base annuo della concessione è fissato in € 12.000,00 per i primi sei anni, € 18.000,00 per i restanti 3 anni, € 30.000,00 per gli eventuali ulteriori 9 anni, oltre Iva se dovuta come per legge, da pagarsi in rate mensili anticipate.

Al fine di agevolare l’avvio e l’operatività della struttura, si prevede la seguente modalità di pagamento del canone: 1) per i primi 10 mesi di conduzione, a decorrere dalla sottoscrizione del contratto, il canone non verrà corrisposto e sarà ripartito sulle mensilità a seguire per 18 mensilità; c) Sono a carico dell’affidatario gli oneri per lavori di completamento ed adeguamento della struttura come da stima del responsabile del servizio Urbanistica; d) Restano in capo all’affidatario ogni onere derivante dall’acquisizione di pareri e autorizzazione prescritti ed i relati lavori; e) Il canone annuo, così come determinato dall’aggiudicazione, sarà aggiornato annualmente con riferimento alle variazioni accertate dall’Istat nell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nel periodo precedente, in ragione del 75%.