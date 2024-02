Nucci alla Regione, Cravero vice segretario e redistribuite le deleghe altri dirigenti

TERMOLI. Cambiamenti ai vertici della Struttura del Comune di Termoli. Alla base delle novità lo scioglimento della Convenzione stipulata tra la Provincia di Campobasso e il Comune di Termoli per la gestione in forma associata del servizio di segreteria provinciale-comunale, i cui effetti decorrono del sei febbraio scorso.

Non solo, a regime anche la nomina del nuovo direttore generale della Regione Molise, Domenico Nucci, che ha lasciato il ruolo di segretario generale in via Sannitica.

Per questo, venerdì scorso, con proprio decreto, il vice sindaco reggente, applicando l'articolo 14 del Regolamento Comunale per l’Organizzazione degli Uffici e Servizi il quale prevede la figura del Vice segretario comunale per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario Comunale e per la sostituzione dello stessa in caso di vacanza, assenza e impedimento.

La nomina a vicesegretario, fino a nuove determinazioni in merito, è stata attribuita alla dottoressa Carmela Cravero, annessa la competenza amministrativa sulla Polizia Municipale

Il settore legale viene assegnato al dottor Ulisse Fabbricatore, mentre all'ingegner Gianfranco Bove i servizi cimiteriali e il Mercato ittico.