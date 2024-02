Comitati di quartiere, stilettata da via Udine

TERMOLI. Quartieri in movimento, di recente abbiamo trattato quello di San Pietro e pochi giorni fa è nato lo "zonale" del Secondo corso e dintorni.

A uscire di nuovo alla ribalta, ora, è il comitato di via Udine.

«Abbiamo recentemente appreso della nascita di un nuovo Comitato di quartiere nella nostra Termoli. Ne siamo più che contenti, dato che siamo noi stessi parte di un Comitato cittadino, nato "appena" dieci anni orsono, proprio per dare forza alla voce di protesta dei singoli residenti che non raggiungeva l'apparato uditivo delle varie amministrazioni.

Quando ci siamo costituiti (per inciso "legalmente " anche noi e con regolare statuto) era sindaco Di Brino, poi è subentrato Sbrocca e poi Roberti, decaduto dalla carica in quanto eletto a presidente di Regione alle scorse elezioni. Il prossimo giugno si voterà per una nuova compagine e quindi un sindaco diverso.

Sinceramente siamo rimasti un po' sorpresi dall'impostazione della notizia diffusa dai media locali, perché sembra che a Termoli non siano mai esistiti comitati di quartiere e che quindi il nuovo nato vada a colmare qualche vuoto. Anche perché, come non pochi ricorderanno (anche molto bene), il Comitato di Via Udine e Dintorni non si è certo risparmiato nell'esposizione delle problematiche del quartiere alle autorità di riferimento, fin dalla sua costituzione. E senza alcun fine politico. Nel direttivo non ci sono mai stati esponenti dell'amministrazione in carica e non abbiamo mai ricevuto elogi pubblici per la nostra attività, sempre e comunque prestata a titolo gratuito, perché per noi è sempre stato il principio del benessere comune a contare, null'altro.

A dimostrazione di quanto stiamo scrivendo ci sono state più tornate di elezioni amministrative alle quali nessun esponente del nostro comitato si sia mai candidato. Nessun tornaconto personale, quindi. Ed a riprova, anche se ultimamente siamo rimasti silenti, abbiamo comunque continuato a vegliare sul quartiere, segnalando e intervenendo ogni qualvolta se ne sia presentata necessità, dalla richiesta di rimozione di sfalci erba depositati a bordo strada senza preventivo avviso al ripristino di un palo illuminazione abbattuto dall'impatto accidentale di un autoveicolo. E per questo sappiamo di dover ringraziare anche i positivi riscontri in ambito amministrativo di qualche referente che non si risparmia di intervenire quando chiamato in causa. Contrariamente a qualcun altro che ha sempre visto il nostro Comitato come fumo negli occhi, ma noi "cattivamente" pensiamo che possa essere perché non ha raccolto consensi elettorali nel nostro quartiere...

Ci sembra poi alquanto anomalo che l'amministrazione abbracci la costituzione del "primo comitato" dopo l'approvazione del regolamento comunale stilato in proposito. Non abbiamo avuto ancora occasione di approfondire ma, se la memoria non ci inganna, non era stato uno dei cavalli di battaglia da campagna elettorale di Roberti, la costituzione dei "Consigli di quartiere"? Il principio secondo cui il territorio comunale di Termoli doveva essere suddiviso in cinque macro aree (quartieri allargati) che avrebbero dovuto poi riferire direttamente all'amministrazione delle problematiche di zona da attenzionare ed eventualmente risolvere? A pochi mesi dalla scadenza del quinquennio del mandato amministrativo e con la mancata messa in atto del progetto dei Consigli di quartiere, speriamo solo che il nuovo comitato neo costituito abbia la volontà e la forza di portare la voce dei residenti fin nelle stanze del "palazzo", non solo quelle dei commercianti e degli amministratori stessi. Sinceri auguri di buon lavoro».