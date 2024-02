La vecchia caserma aperta alle associazioni, c'è posto per quattro

TERMOLI. L’amministrazione comunale intende raccogliere le domande provenienti dalle Associazioni combattentistiche, d’arma, forze dell’ordine operanti sul territorio comunale senza fini di lucro, per l’uso condiviso dell’appartamento presso l’edificio “ex Caserma dei Carabinieri”, in via Martiri della Resistenza.

Possono inviare la propria candidatura le Associazioni combattentistiche, d’arma, forze dell’ordine: abbiano sede legale e/o operativa a Termoli; non dispongano di locali di proprietà dell’ente o messi gratuitamente a disposizione da altri soggetti pubblici o privati, nei quali poter svolgere la propria attività.

I locali messi a disposizione, all’interno dell’appartamento, possono essere concessi a 4 associazioni.

Lo spazio assegnato dovrà essere destinato e utilizzato solamente per lo svolgimento delle attività statutarie.

L’utilizzo dei locali avrà durata biennale dalla data di sottoscrizione del contratto.

Un avviso riguarda anche la Protezione civile, per il primo piano dello stabile in contrada Sinarca.

Possono inviare la propria candidatura le Associazioni di Protezione civile che: a. abbiano sede legale e/o operativa a Termoli; b. non dispongano di locali di proprietà dell’ente o messi gratuitamente a disposizione da altri soggetti pubblici o privati, nei quali poter svolgere la propria attività.

I locali messi a disposizione possono essere concessi a una sola associazione. Lo spazio assegnato dovrà essere destinato e utilizzato solamente per lo svolgimento delle attività statutarie.