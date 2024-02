“Piantiamo insieme nuovi alberi”: a febbraio messe a dimora 21 nuove essenze

TERMOLI. Si è conclusa ieri, domenica 25 febbraio, l’iniziativa “piantiamo insieme nuovi alberi” a cura del Comitato Più Alberi. Nel mese di febbraio sono stati messi a dimora ben 21 nuove piante:

4 lungo viale Sandro Pertini: 2 cipressi dell’Arizona, 2 carrubi

2 nel parchetto intitolato a Jacovitti: 1 carrubo e un leccio

1 albero di Giuda nelle aiuole della chiesa di San Pietro

8 nel parchetto “Aldo Moro”: 1 nocciolo, 1 giuggiola, 1 frassino, 1 cipresso dell’Arizona, 1 leccio e 3 pruni

6 nel parchetto tra viale d’Italia e via Inghilterra: 1 carrubo, 2 frassini, 1 platano, 2 giuggiole

La pioggia delle 10 non ha fatto desistere i partecipanti: adulti, ragazzi e bambini si sono dati tutti da fare chi con vanga e zappa, chi con le canne di bambù, le targhette con i nomi e le taniche per innaffiare un terreno nonostante tutto molto arido. Mentre alcuni si adoperavano per mettere a dimora le piante, altri armati di pinze, guanti e sacchi, si sono dedicati con tanto impegno a pulire ogni angolo del parco, soprattutto i più giovani. Se dovessimo fare una classifica dei rifiuti più ricorrenti, ai primi 3 posti ci sarebbero mozziconi, pacchetti di sigarette, fazzoletti e bottiglie di birra. Come dimostrano le immagini e confermano le testimonianze di chi vive nel quartiere, l’area non veniva pulita da oltre un anno, inaccettabile per una zona di passaggio ad alta frequentazione. Non dimentichiamo che i due quartieri, via De Gasperi e via Inghilterra, sono zone molto popolose, con delle scuole e con un mercato settimanale. I pochi cestini (davvero insufficienti) non aiutano il cittadino incivile, maleducato e sfaticato. Cosa si può fare per contrastare queste cattive abitudini? Un rimprovero va anche ai padroni dei cani che frequentano i giardini e che dimenticano troppo spesso di raccogliere le deiezioni dei propri animali. Si può fare meglio, si può fare certamente di più. Basterebbe che ognuno facesse la sua piccola parte.

Infine, è stata una bella soddisfazione per tutto il gruppo portare un po’ di decoro nelle aree verdi e arricchire di alberi gli spazi che abitiamo e frequentiamo tutti i giorni. Ci auguriamo che il nostro gesto possa essere emulato al più presto. Al Comune chiediamo di attivarsi di più per garantire una pulizia più costante delle aree e alle autorità di contrastare il più possibile i gesti incivili.

Per tutti: vi aspettiamo numerosi alle prossime iniziative, seguiteci sui nostri canali social e come ci piace spesso dire “portate zappa, vanga e un gran bel sorrisone!”

Per chi volesse sostenere concretamente il Comitato è possibile tesserarsi presso il negozio Plantarei in via di Francia 42 (di fronte la Herz).

Galleria fotografica