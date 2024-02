«Troppi blackout in paese» e l'ex sindaco di Santa Croce si rivolge in prefettura

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Si è rivolto persino alla prefettura di Campobasso, venerdì sera, 23 febbraio, l’ex sindaco di Santa Croce di Magliano, ora consigliere di maggioranza, Giovanni Gianfelice, sbotta sui social contro i blackout continui in paese. «Accadono sovente, specie nella parte alta dell’abitato, blackout elettrici che creano disagi e danni alla popolazione.

Queste interruzioni non sono una novità e spesso i cittadini subiscono inconvenienti agli impianti e agli elettrodomestici. Nell’invitare chi, a causa di queste interruzioni dovesse subire un danneggiamento materiale a rivolgersi ai legali e chiedere conto all’Enel per il dovuto risarcimento, vorrei ricordare all’azienda che sarebbe ora di prendere gli opportuni provvedimenti per assicurare la continuità di un servizio pubblico scadente che i cittadini pagano già profumatamente, diversamente se non sono capaci, di cambiare mestiere. Adesso basta! Non se ne può più.

Da tempo nei vari quartieri del paese, i continui distacchi creano problemi alle caldaie dei termosifoni, alle stufe e agli altri elettrodomestici».