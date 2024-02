Concessioni "idroelettriche", proposta in commissione congiunta

CAMPOBASSO. Sotto la presidenza del presidente Armandino D’Egidio si sono riunite oggi le Commissioni Seconda e Terza.

La seduta odierna, a norma di Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea consiliare, è stata Presieduta dal Presidente della II Commissione, D’Egidio, perché più anziano di età, e ha visto, con la nomina del Consigliere Massimo Sabusco a relatore, l’avvio dell’esame la proposta di legge regionale n.16 di iniziativa dei consiglieri Fanelli, Salvatore e Facciolla concernente: "Disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico in attuazione dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79 così come modificato dal Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12"

L’esame dell’iniziativa legislativa continuerà nelle prossime sedute.