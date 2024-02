Concorso per comandante dei Vigili urbani, il Comune di Termoli vince in appello

TERMOLI. Concorso per il comando della Polizia municipale: in appello ribaltata la sentenza sulla causa tra Antonio Valente e il Comune di Termoli.

A darne notizia l’avvocato dell’ente, Gaetano Caterina. «Si colora di nuova positiva luce la vicenda che ha visto contrapposto in questi anni il dottor Antonio Valente, vincitore del concorso per comandante dei Vigili urbani di Termoli, poi annullato dall'allora amministrazione comunale e il Comune costiero.

La Corte di Appello di Campobasso, sezione lavoro, (sentenza n. 30/2024 del 23 febbraio scorso depositata stamane) ha infatti ribaltato la sentenza del Tribunale di Larino che aveva dato ragione al dottor Valente. La Corte, recependo tutte le doglianze dell'amministrazione termolese, difesa dall'avvocato Gaetano Caterina ha accolto l'appello presentato dal Comune e per l'effetto e in riforma della sentenza impugnata che aveva riconosciuto il diritto del dottor Valente a essere assunto oltre naturalmente al risarcimento dei danni lamentati dallo stesso, ha rigettato il ricorso proposto dall'aspirante comandante dei Vigili urbani, negandogli quindi il risarcimento richiesto a titolo ammontante a circa 650mila euro, condannandolo anche al pagamento della spese del doppio grado di giudizio. Insomma vittoria su tutta la linea dell'amministrazione comunale di Termoli che non solo non dovrà assumere il dottor Valente come comandante dei Vigili urbani ma soprattutto non dovrà pagare alcuna somma a titolo di risarcimento danni.

L'amministrazione, almeno per ora, tira un sospiro di sollievo e scongiura il rischio di una gravosa conseguenza sia in termini economici che di responsabilità contabile per gli amministratori».