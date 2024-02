«Si vive bene e la gente è meravigliosa: cosa occorre di più di questo per votare Petacciato?»

L'appello di Elisabetta Candeloro: votate Petacciato come Borgo più bello d'Italia 2024

PETACCIATO. Non c'è solo la sfida campale, anzi delle campane, con Agnone in lizza per diventare Capitale italiana della cultura 2026 a rendere frizzante questo scorcio di fine inverno.

C'è spazio anche per la costa, e nel 2024, Petacciato rappresenta tutto il Molise nella trasmissione Il Borgo dei Borghi! Dalle ore 17:30 del 25 febbraio e fino al 17 Marzo, sarà possibile esprimere il proprio voto, per Petacciato, una volta al giorno (tutti i giorni), sul sito: https://www.rai.it/borgodeiborghi/ scaricando e registrandosi all'app RaiPlay.

«Votate Petacciato come Borgo più bello d'Italia 2024», invita il consigliere regionale Roberto Di Pardo.

Ma a esprimere questo monito sotto forma di appello è una amica di Termolionline, Elisabetta Candeloro, dal pulpito della sua pagina social Petacciato Amore Mio, a cui abbiamo chiesto di lanciare questo invito in video, in una forma così, particolare.

Elisabetta Candeloro, imprenditrice turistico-culturale, dopo tanti anni vissuti in varie località italiane, tra Nord e Centro-Sud, ha deciso di stabilirsi nuovamente nel suo amato paese natio, Petacciato. Tante le opportunità e le idee che continuamente propone per la comunità.

“Le persone qui sono accoglienti, di spirito e calorose. Non è facile lasciare questi luoghi e, se ne sei costretto, il tuo cuore vi resterà per sempre ancorato: spazi aperti e tranquilli, tutto a portata di mano, un mare e una spiaggia d’altri tempi, ricchi di bellezza. I più fortunati, quelli che riescono a tornare, mai più vorranno andarsene ed io tra loro. Cosa occorre di più di questo per votare Petacciato?! E allora votate tutti Petacciato, il Borgo più bello d’Italia!”