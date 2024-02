Fibrosi Cistica, tavola rotonda sulla malattia genetica

TERMOLI. Nella mattinata di ieri si svolta la tavola rotonda promossa dal Rotary Club di Termoli in collaborazione con la Lega Italiana Fibrosi Cistica (malattia genetica grave tra le più diffuse).

La fibrosi cistica è una patologia multiorgano che colpisce soprattutto l'apparato respiratorio o quello digerente. In Italia l'incidenza della malattia in è 1 su 7639 (dati 2020, pubblicati da EP, rivista dell'associazione italiana di epidemiologia). L'incontro ha avuto come scopo di sensibilizzare la comunità molisana. Infatti la dottoressa SIlvia Ranocchiari (Lifc, nazionale) ha sottolineato: "l'importanza di avere in Molise un ambulatorio per la Fibrosi Cistica, quale punto di riferimento per i malati di fibrosi cistica.

Un ambulatorio presso l'ospedale Cardarelli di Campobasso, affinché i tanti molisani affetti da questa patologia non si sottopongono più a lunghi viaggi per le cure". Il vicepresidente (Lifc Molise) Giacomo Pistilli ha dichiarato: "l'ambulatorio di riferimento per la Fibrosi Cistica a Campobasso è stato chiuso quando la responsabile, Anna Maria Macchiaroli, è stata collocata in pensione.

Oggi in Molise i pazienti affetti da questa patologia sono circa 30, ed è fondamentale la riapertura dell'ambulatorio per la cura di questa malattia". I referenti del progetto di sensibilizzazione legato alla riapertura dell'ambulatorio per la cura della Fibrosi Cistica sono: Giovanna Puppo Fornaro (Presidente Lifc), Silvia Ranocchiari (Responsabile Area Territorio Lifc), Domenico Iacobuzio (Responsabile Area Territorio LIFC), Celestino Ricco (Presidente Lifc Abruzzo), Pio Amabili ( Presidente Rotary Club Civitanova Marche), Gianni Palange (Assistente Governatore Rotary Club Molise), Armando Sammartino (Presidente Rotary Club Agnone), Rocco De Nero (Presidente Rotary Club Campobasso), Romolo D'Orazio (Presidente Rotary Club di Isernia), Adamo Guarino (Presidente Rotary Club Larino), Antonello Fabio Caterino (presidente Rotary Club di Termoli) Capofila del progetto per il Club Molisani del Progetto di sensibilizzazione sulla Fibrosi Cistica supportato dal Distretto 2090 Rotary International ( comprende Marche, Abruzzo e Molise).

Antonello Fabio Caterino ci ha comunicato che "nell'ambito del progetto di sensibilizzazione presentato stiamo organizzando un evento in Molise per il prossimo mese di maggio".

Tra gli intervenuti era presente anche Alessandro Gattafoni, atleta e attivo testimonial per la Lega Italiana Fibrosi Cistica. Alessandro Gattafoni con la sua canoa ha compiuto numerose imprese sportive, manifestazioni in favore della sensibilizzazione sulla fibrosi cistica ed è impegnato attivamente anche in questo progetto molisano.

Giuseppe Alabastro