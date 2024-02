Allenamenti sul "Tratturo" in vista della Carrese, consigli per sessioni in sicurezza

SAN MARTINO IN PENSILIS. Ordinanze settimanali quelle che vedono il Comune di San Martino in Pensilis disciplinare le sessioni di allenamento dei Carri in vista della manifestazione del 30 aprile.

Dal gruppo social dell’associazione Unione Carresi, un consiglio spassionato, sotto forma di “avviso per tutti quelli che si recano al Tratturo il sabato e la domenica per gli sgambamenti”.

«È stata chiesta un po’ più di collaborazione coi Carabinieri in servizio e gli steward ai fini di qualche azione in più per mitigare e migliorare alcuni comportamenti fino ad ora ottimi ma dobbiamo attuare alcune azioni a tutela di chi in questi giorni porta buoi e cavalli. È opportuno che chi non deve svolgere compiti di supporto logistico durante “l'aggiogatura”, per l'avvio dello sgambamento e al ritorno di buoi e cavalli non stiano dentro l'area recintata per questioni di sicurezza. Una scalciata per fortuna sulla vettura dei Vigili urbani è già costata qualche responsabilità figuriamoci se fosse stata data ad una persona. È opportuno e vi prego vivamente di fare un piccolo sforzo in più di stare dietro la recinzione in totale libertà di movimento perché lo sgambamento fuori dal percorso si vede benissimo lo stesso. Questa cortesia e collaborazione ce l'ha chiesta il maresciallo dei Carabinieri di San Martino in servizio in quei momenti. Io sono disponibile per questa collaborazione cercando di attenermi a questi suggerimenti. Confido come sempre negli uomini e donne di carro grazie! W la corsa dei carri», il monito di Nicola Vitale.