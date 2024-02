Montesanto: «Folle investire 100 milioni di euro per il nuovo ospedale di Isernia»

TERMOLI. Interlocutore locale di Costruire Democrazia, Andrea Montesanto ritorna alla sanità: «Oggi voglio condividere con voi il mio pensiero su una questione che riguarda la nostra Regione: La decisione di investire 100.000.000 milioni di euro per la costruzione di un nuovo ospedale ad Isernia.

A prima vista, potrebbe sembrare una buona notizia, un segnale di attenzione verso la salute dei cittadini e la qualità dei servizi sanitari. Ma se andiamo a guardare più a fondo...ci rendiamo conto che si tratta di una scelta assurda, irrazionale e dannosa per il nostro territorio. Perché dico questo? Perché, come ha dichiarato l'ex presidente dell'ordine dei medici di Isernia - Fernando Crudele: "a cosa serve un nuovo contenitore se quello vecchio è ormai privo di contenuti? Piuttosto pensiamo a come fare per rendere attrattivo il nostro sistema sanitario regionale". Ha ragione. Il problema non è la mancanza di strutture, ma la mancanza di personale, di attrezzature, di competenze, di incentivi. Il problema è che molti medici e infermieri preferiscono andare a lavorare altrove, dove hanno più opportunità, dove sono valorizzati. Il problema è che i pazienti sono costretti a spostarsi in altre regioni per ricevere cure adeguate, con costi e disagi enormi. E allora, a cosa serve spendere 100 milioni di € per un nuovo ospedale, se poi non ci saranno i professionisti e i mezzi per farlo funzionare? A cosa serve creare un'opera faraonica, se poi non ci sarà la domanda e l'offerta per giustificarla? A cosa serve sperperare denaro pubblico, se poi non ci saranno i benefici per la collettività? Abbiamo già visto cosa è successo con l'ospedale Vietri di Larino, e non solo. La risposta è semplice: non serve a niente.

Anzi, serve solo ai costruttori che lo realizzeranno. Non dimentichiamo che i conti della nostra Regione sono in Rosso. Quasi 500.000.000 milioni di euro di debiti che pesano già sulle nostre tasche (vedi aumento Irpef). Questa sarebbe la strada per colmare il nostro debito? E allora mi chiedo, e vi chiedo: perché queste scelte? Perché decidono di destinare le nostre risorse a progetti inutili e dannosi? Perché progettano e realizzano queste opere senza tener conto della realtà e delle esigenze del territorio? Sarei curioso di sapere se si sentono in pace con la loro coscienza, sapendo di aver tradito la fiducia e le aspettative dei loro elettori, come ad esempio con L'autonomia Differenziata. Non possiamo restare in silenzio di fronte a questa follia.

Dobbiamo far sentire la nostra voce, dobbiamo esprimere il nostro dissenso, dobbiamo chiedere conto e ragione di queste scelte. Dobbiamo pretendere che i nostri soldi siano spesi in modo oculato e intelligente, per il bene comune. Dobbiamo rivendicare il nostro diritto a una sanità pubblica, gratuita, universale e di qualità. Dobbiamo difendere il nostro territorio, la nostra identità e il nostro futuro».