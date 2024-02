La nuova medicina d'urgenza al Cardarelli «La cura dei pazienti parte dal Pronto soccorso»

CAMPOBASSO. «C’è grande attenzione per l’ospedale Cardarelli di Campobasso» ha dichiarato, durante l’inaugurazione della nuova medicina d’urgenza, il sub-commissario dell’Asrem Ulisse Di Giacomo.

Un momento di condivisione tra medici, capitanati dal primario, il dottor Nicola Rocchia e le espressioni politiche con il presidente di Regione, Francesco Roberti e il senatore Costanzo Della Porta.

«Il Cardarelli non è un Dea di II livello- ha continuato Di Giacomo- ma per noi, funzionalmente, lo è perché lo abbiamo dotato di tutte le specialità di cui un Dea di II livello è dotato».

Una grande soddisfazione per il senatore Della Porta che afferma come “la cura dei pazienti parte dal Pronto Soccorso”.

Un orgoglio per il primario, il dottor Nicola Rocchia che ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questo obiettivo, “uno degli obiettivi primari che mi sono posto da quando sono arrivato a Campobasso. La mia caposala, i miei colleghi, i miei infermieri e i miei collaboratori sanitari, perché loro sanno come abbiamo dovuto lavorare in questi mesi senza la medicina d’urgenza e loro hanno davvero lavorato con abnegazione. Ci sono stati momenti di tensione con altri reparti ma i pazienti non possono rimanere troppo tempo in pronto soccorso”.