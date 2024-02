Uniti per l'Agricoltura non molla: venerdì primo marzo torna la protesta dei trattori

TERMOLI. Gli agricoltori dell'associazione Uniti per l'agricoltura non abbandonano la lotta perché le loro rivendicazioni meritano di avere risposte certe con misure idonee al fine di garantire sicurezza per il loro futuro.

Mentre a Bruxelles, continuano a manifestare, gli agricoltori, indipendenti e non, il loro dissenso per la Pac, il governo nazionale sembra aprire un confronto con i movimenti del mondo agricolo che non si riconoscono nei sindacati di categoria, ma questo secondo gli operatori del settore non è ancora insufficiente per mollare ogni forma di protesta. Infatti, la lotta continua, è incessantemente si susseguono incontri anche in Molise. Infatti sono numerosi gli incontri, tra i giovani agricoltori del basso Molise, per attivare ogni forma di protesta, e nelle ultime ore hanno avuto già qualche incontro con il mondo della pesca e non si esclude anche una forma di collaborazione con il settore della pesca di Termoli nelle prossime manifestazioni. I coordinatori dell'associazione, presente in piazza donatori sangue, fanno sapere che stanno organizzando una nuova protesta, un nuovo corteo di trattori per venerdì 1° marzo.

Gli agricoltori dell'associazione, hanno dichiarato che si battono affinché possano partecipare con una loro rappresentanza ad un tavolo tecnico, per la risoluzione dei problemi ormai cronicizzati che interessano la Regione Molise.

I manifestanti chiedono espressamente un incontro con i Vertici della Regione Molise, in particolare con la presenza del presidente della Giunta regionale Francesco Roberti e dell'assessore regionale all'Agricoltura Salvatore Micone, come hanno già chiesto a Termoli, ormai da giorni, direttamente al Presidente Roberti.

Gli agricoltori voglio che si inizi finalmente a risolvere le problematiche dell'agricoltura, settore primario e fondamentale all'economia della nostra Regione.

Giuseppe Alabastro