«Isola pedonale non rispettata negli orari di uscita da scuola»

TERMOLI. La presenza nelle ore diurne, sia al mattino che verso l’ora di pranzo dei corrieri che trasportano merce per le attività commerciali è vissuta con fastidio nella zona tra corso Nazionale, piazza Monumento e vie adiacenti.

Più volte siamo stati destinatari di segnalazioni, con o senza foto, ma stavolta la questione è più “evidente”, poiché riguarda la sicurezza degli scolari.

«Desideriamo portare all’attenzione un delicato argomento, avvertito da molti genitori, e che riguarda il costante pericolo che corrono i bambini all’uscita dalle scuole elementari di piazza Monumento. A dicembre scorso siamo stati ricevuti dal comandante dei Vigili urbani, a cui abbiamo illustrato timori e preoccupazioni in merito. Nonostante si sia adoperato a mettere un grosso cartello “Isola pedonale”, le attenzioni da parte dei corrieri si sono notate solo per pochi giorni, tornando presto a gestirsi la piazza secondo le loro abitudini, se non addirittura peggio. Alla fine dell'orario scolastico I bimbi si rincorrono spensierati ed ignari del pericolo che corrono, visto che per loro tutta la piazza e sicura al 100%. Purtroppo è l’esatto contrario, poiché le consegne da parte dei corrieri, nonostante il divieto in essere, vengono effettuate sistematicamente fra le ore 12.30 e le 13.30 con ingressi sia da via XX Settembre sia dal corso Nazionale.

La piazza diventa teatro di un continuo e pericoloso via vai di mezzi che effettuano insolito carico e scarico con manovre azzardate e mettendo a serio rischio l’incolumità dei bambini.

Nulla riescono a fare genitori e nonni che con attenzione e meticolosità si mettono a guardia fra i due ingressi.

Alla luce dei fatti, avendo assistito giornalmente ad una escalation della situazione, ci vuole ben poco per succedere l’irreparabile. Le foto esplicano quanto descritto, chi di dovere dovrà prendere urgentemente seri provvedimenti e controlli mirati, se non misure drastiche, per evitare il peggio e proteggere chiunque, a piedi, attraversa la piazza».