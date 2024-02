Squilli di Trombetta: calcio, pallavolo e basket svettano sul podio

TERMOLI. Squilli di Trombetta, i giudizi sulle squadre e gli atleti termolesi durante l’ultimo weekend sportivo.

Podio per il calcio di serie D, Termoli Calcio 1920, voto 10 e lode. La più bella prestazione della squadra termolese. La partita con il Fossombrone non sembrava facile, poiché arrivava dopo la sconfitta con il Sora, invece il tecnico Carnevale fin dal martedì post partita, ha mostrato il suo dissenso solo guardando negli occhi i giocatori. E questo è bastato. Un grande segnale di svolta. Domenica, i ragazzi hanno sfoderato davvero la più bella impresa di tutto questo campionato. La squadra oggi è un bel gruppo coeso con il tecnico. Oggi la salvezza, a differenza di qualche mese fa, è sempre più possibile.

Basket serie C Unica Air Basket Termoli, voto 9,5. La vittoria a Lanciano era stata pronosticata dai più come cosa possibile al 99% visto anche il divario in classifica tra i due sodalizi. Quindi, l’impresa, pur non essendo stata titanica, ha ribadito solo un concetto e cioè che questa squadra è in piena corsa per vincere il campionato anche contro il Vasto. Coach Marinelli ha amalgamato una squadra che, ormai, gioca a memoria e segue alla lettera le indicazioni che lo stesso coach dà a loro. Quando scendono in campo all’inizio sembra vogliano dare false speranze all’avversario poi, al momento clou, li azzanna alle caviglie e per loro non c’è speranza. È successo contro il Magic Chieti, contro il Teramo in casa e a Venafro. Ora attendiamo il Roseto Academy.

Martina Ciancaglione della Molise Basket Young, voto 9. Buone notizie in casa Molise Basket Young. In settimana, una gradita sorpresa è arrivata per la giovane, quasi quattordicenne, Martina Ciancaglione. La giocatrice under 14 ha destato la curiosità e l’attenzione degli osservatori della rappresentativa nazionale. Martina è stata convocata per il Camp Academy che si terrà a Roseto degli Abruzzi, con atlete provenienti dall’Abruzzo, Basilicata, Molise, Marche e Umbria. Complimenti e in bocca al lupo Martina.

Pallavolo 1° Divisione regionale femminile Termoli Pallavolo, voto 9. Con una giornata di anticipo, la squadra di Costantino Palli, si aggiudica la vittoria del campionato di prima divisione femminile di Pallavolo, andando a vincere a Campobasso. Timbrano così il pass per la vittoria del torneo e rendono ininfluente la prossima partita, il derby. Manca solo l’ufficialità, ma sembra che la compagine termolese accederà, senza passare per i rischiosi spareggi, alla serie D. Bravissime le ragazze della Termoli Pallavolo prima divisione.

Basket campionato di divisione regionale 2. Airino Basket Termoli, voto 8. Un'annata densa di successi e soddisfazioni per il basket termolese. A vincere, ancora una volta, anche l'Airino, che ha sconfitto largamente 80-57 il Bk Academy. I Gialloblù, con fatica, centrano il risultato contro Loreto Aprutino bk Ac. e consolidano la quarta posizione, utile per entrare nei play off di questa stagione. Primi due quarti in equilibrio, con gli ospiti di coach Di Carmine che propone diversi moduli difensivi, crea non pochi grattacapi a Davico & Co, ritmo offensivo, fa la sua parte, nessuno rischia e nessuno allunga. Altra musica agonistica nel terzo quarto, dove i ritmi e l'intensità agonistica, cambiano e i Gialloblù costruiscono il loro vantaggio, sulla transizione offensiva e dominio sotto le plance amiche. Il parziale di 26/15, scaccia i fantasmi di domenica scorsa, e spiana la strada ad un quarto finale, più semplice da interpretare e portare in porto. Adesso occhi puntati alle ultime due trasferte di Ortona, vittoriosa sul campo del Giulianova, e l'Aquila, che saranno fondamentali per tenere aperte le chances per centrare l'obiettivo dei play off.

Calcio eccellenza Molise G. S. Difesa Grande Termoli2016, voto 6. Prende il classico brodino il Termoli 2016 che, però, allevia per un po’ il dolore ma non elimina la causa e l’effetto della patologia che ormai sembra divenuta cronica. Noi speriamo sempre in un miracolo, questo pareggio, sicuramente, interrompe una striscia di sconfitte che hanno fatto male. Ora pensiamo che l’unico obiettivo da perseguire è concludere questa stagione con estrema dignità e sappiamo che i ragazzi lo faranno.

