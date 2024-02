Formazione politica e sanità, l'intervento di Nicola Felice al corso in dirittura d'arrivo

TERMOLI. Nicola Felice, presidente del comitato San Timoteo, è intervenuto direttamente, sabato scorso, per relazionare sulla sanità nel corso di formazione politica che ha organizzato, occasione per dire anche alcune cose sull’attualità del mondo dei camici bianchi nel Molise, ma anche per trarre un primo e sommario bilancio dell’iniziativa che sta per volgere al termine.