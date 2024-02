«La scienza è il futuro e io ne faccio parte»

Possiamo sintetizzare così la giornata di ieri al Majorana di Termoli per alcuni studenti della terza media dell’Istituto comprensivo Maria Brigida accompagnati dal prof. Greco.

Al Majorana presso il laboratorio di Chimica, dell’indirizzo Chimica Materiali e Biotecnologie con una semplice metodica fornita dalle professoresse Cristina Floro e Angelita Ferracuti gli studenti hanno estratto il DNA da cellule vegetali.

La polpa di un frutto triturata viene trattata con una miscela formata da detersivo liquido e una soluzione di NaCl al 3% m/V. Dopo filtrazione è stato possibile isolare

Il DNA facendolo precipitare, con dell’alcool etilico freddo, sotto forma di filamento biancastro. A questo punto è possibile visionarlo al microscopio dopo averlo colorato con il blu di metilene.

Al loro fianco otto ragazze tutor della classe V A di Chimica e Materiali del Majorana che hanno coadiuvato le insegnanti nelle varie fasi dell’esperimento, sempre accanto agli studenti che, come prima esperienza, sono stati molto precisi e davvero bravi.

Imparare facendo è una modalità educativa che pone particolare enfasi sul coinvolgimento degli studenti in un processo educativo pratico.

Si raggiungono risultati velocemente e si facilita l’apprendimento in materie come la chimica in cui ancora oggi, bisogna superare stereotipi e pregiudizi molto diffusi.

Eppure, la chimica fa intimamente parte della nostra vita quotidiana, al punto che finiamo per dimenticarcene, sottovalutandone il contributo irrinunciabile. Si può ben dire che vivere senza chimica non sia possibile, e che il nostro futuro, senza l’indispensabile apporto di questa scienza e delle biotecnologie sarebbe assai peggiore.

L’ iniziativa nata tra le due scuole aiuterà gli studenti delle medie a conoscere meglio il mondo della chimica e delle biotecnologie e può essere di supporto nella delicata fase della scelta della scuola superiore, ci saranno altri incontri e si svolgeranno altri esperimenti in cui i ragazzi potranno soddisfare le loro curiosità in ambito scientifico e scoprire le proprie inclinazioni e abilità, per seguire le loro passioni con coraggio e determinazione.

