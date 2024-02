Troppi studenti universitari senza borse di studio, «La Regione ci aiuti stanziando più fondi»

CAMPOBASSO. Il diritto allo studio non è di tutti. E lo sanno bene i quasi 500 studenti UniMol che nei giorni scorsi si sono ritrovati “sbattuti fuori” dalla graduatoria per l’assegnazione delle borse di studio.

La risposta dell’Esu, l’ente per il diritto allo studio del Molise, è stata che i fondi sono stati ridotti.

Come, quando e per quale motivo, non è dato sapere.

Su 1.145 idonei, ben 524 studenti sono risultati idonei non beneficiari, cioè non vedranno un euro, pur meritandolo, per carenza di risorse finanziarie.

A questa percentuale di circa il 50% già di per sé impressionante, si deve aggiungere il numero di quelli ai quali l’importo delle borse è stato ridotto proporzionalmente, sempre per insufficienza di fondi.

Un grande problema per gli studenti perché le modalità per l’erogazione delle borse di studio e il perché molti non risultino beneficiari non sono chiare.

C’è ansia e preoccupazione da parte degli studenti che si sono visti “portare via” un aiuto economico molto importante. Un aiuto, però, che spetta loro di diritto. «La Regione ci aiuti stanziando più fondi» dicono a più voci.

E non ci stanno. Tra tasse, spostamenti, affitti e spese, uno studente deve avere la possibilità di rientrare in questi fondi. Non tutti sono residenti nel capoluogo, ci sono molti studenti che arrivano persino dalla costa e che, dal prossimo mese, lasceranno casa a Campobasso per tornare a fare i pendolari e trovare un lavoretto che permetta loro di portare a termine gli studi universitari.

Il problema è stato portato alla luce anche dal consigliere Massimo Romano che ha presentato una mozione da discutere in Consiglio regionale.