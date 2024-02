Marciapiedi, nuovo asfalto e illuminazione: "avanza" il cantiere in via delle Acacie

TERMOLI. Prosegue il cantiere in via delle Acacie, intervento molto atteso dai residenti, che prevede la realizzazione dei marciapiedi, nonché il rifacimento del manto stradale (tappeto di usura) per i tratti di strada ammalorati, il potenziamento dell’impianto di illuminazione pubblica e il potenziamento dell’impianto di allontanamento delle acque piovane.

Opera inserita nella programmazione strategica messa a punto dall'assessorato ai Lavori pubblici.

Il tratto di strada interessato dal progetto di completamento parte dalla rotatoria di via degli Abeti, viale dei Pini e, appunto, via delle Acacie e termina in corrispondenza della statale 87.

Il 10 novembre 2022 era stato approvato il documento preliminare alla progettazione dell’intervento.

Il progetto era stato predisposto dal professionista incaricato, unitamente alla relazione paesaggistica trasmessa alla Regione Molise per il parere di competenza; la gara per l’appalto dei lavori si è conclusa il 30 maggio 2023.

I lavori erano stati aggiudicati all’impresa Magistra srl.

I lavori mirano, fondamentalmente, a completare e ad adeguare il sistema viario che risultava fortemente carente soprattutto per la sicurezza dei cittadini che si vedono costretti a percorrerla su ambo i lati, sia di giorno che di notte, a piedi al limite della carreggiata.

Sono stati individuati i percorsi pedonali che si intendono realizzare, nonché gli attraversamenti pedonali in corrispondenza delle intersezioni, le fermate del bus esistenti, le caditoie, i pozzetti, i pali di illuminazione, cordoli, alberi, ecc.

La progettazione ha riguardato aree appartenenti al demanio stradale dove non si prevedevano interventi importanti, ma solo scavi di piccola entità finalizzati alla costruzione di marciapiedi, pozzetti per il deflusso delle acque meteoriche e piccoli pozzetti a servizio dell’impianto di illuminazione.

In corso ancora gli scavi per la realizzazione della massicciata per la apposizione dei nuovi marciapiedi; sarà inoltre integrata la rete elettrica per il posizionamento di nuovi pali della luce; si provvederà inoltre a realizzare ed eventualmente integrare, laddove necessario, la normale rete di raccolta e scarico delle acque meteoriche.

La pavimentazione dei nuovi marciapiedi sarà realizzata con betonelle autobloccanti posate su letto di sabbia posta su fondazione di calcestruzzo dello spessore di 10 centimetri con rete elettrosaldata.

La direzione dei lavori è affidata all’ingegner Andrea Russi, mentre il Rup è l’architetto Francesco Paolo Avellino.