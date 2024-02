"Vicin a vù", Monturano e De Risio sul progetto di assistenza agli anziani

MONTENERO DI BISACCIA. «Gentili Cittadini, ci rivolgiamo a voi in qualità di Consiglieri Comunali per condividere alcune informazioni importanti riguardanti l’avviso pubblico relativo al progetto “Vicin a vu”, che interessa i comuni di Montenero, Petacciato e San Giacomo degli Schiavoni». Così i Consiglieri comunali di Montenero di Bisaccia, Gianluca Monturano e Fabio De Risio, sul progetto che riguarda l'assistenza agli anziani di Montenero, Petacciato e San Giacomo.

«Pur non condividendo l'impianto generale del servizio messo dai tre Comuni coinvolti, riteniamo opportuno fornire ulteriori dettagli a completamento della carente informazione su questo avviso da parte dell'amministrazione comunale di Montenero di Bisaccia- proseguono i due Consiglieri- Infatti, il comune di Montenero di Bisaccia ha recentemente pubblicato un avviso pubblico su questo progetto, rivolto a tutti i cittadini che hanno più di 65 anni per l'accesso ai seguenti servizi assistenziali:

1. Assistenza Domiciliare

2. Trasporto Sociale

3. Percorsi di Ginnastica

4. Telesoccorso

Questi servizi sono disponibili per tutte le persone ultrasessantacinquenni residenti nei Comuni interessati dal progetto, quindi Montenero di Bisaccia, Petacciato e San Giacomo degli Schiavoni. L'obiettivo di questo programma è garantire un supporto e un'assistenza adeguati ai cittadini con un’età avanzata, permettendo loro di vivere in modo più autonomo e sereno.

Se siete interessati o conoscete qualcuno, soprattutto persone con grande fragilità e vulnerabilità sociale, che potrebbero trarre beneficio da questi servizi, vi incoraggiamo caldamente a partecipare al programma e o diffondere queste informazioni. Sottolineiamo inoltre che non esiste una scadenza per l’invio delle domande. Per ulteriori dettagli e per presentare la vostra candidatura, vi preghiamo quindi di contattare l'Ufficio Servizi Sociali del vostro Comune di residenza. Desideriamo inoltre informarvi che è stata attivata una procedura di reclutamento di personale per questi servizi, che riguarda diverse figure professionali. Per alcune di queste non è richiesto il possesso di requisiti particolari se non il diploma di scuola media superiore, quindi non è necessaria nessuna qualifica specifica. Invitiamo, pertanto, tutti i cittadini interessati a predisporre domanda come previsto dall'avviso di selezione del personale, da inviare a: ufficiodelpersonale@magmasociale.it. Limitatamente alle nostre funzioni di amministratori comunali, ci mettiamo a disposizione di tutti i cittadini interessati, per fornire loro ulteriori dettagli sulla procedura di selezione a questo progetto. Nella speranza di poter contribuire a migliorare la qualità di vita dei nostri concittadini, vi porgiamo distinti saluti».