Autonomia differenziata: tra rischi e opportunità

TERMOLI. Autonomia differenziata tra rischi e opportunità: al via a Termoli il Ciclo di incontri “Abitare il nostro Tempo” con il prof. Marco Olivetti

È in programma venerdì 1° marzo 2024, alle 18, nella sala del Cinema Sant’Antonio di Termoli, il primo appuntamento del Ciclo di incontri “Abitare il nostro Tempo” promosso dalla Consulta diocesana Delle Aggregazioni Laicali della diocesi di Termoli-Larino.

Al centro del dibattito ci sarà il tema dell’Autonomia Differenziata: Quali rischi? Quali opportunità?

Relatore il prof. Marco Olivetti, Giurista, Professore ordinario di Diritto costituzionale nel Dipartimento di scienze economiche, politiche e lingue moderne della Lumsa di Roma. Modera il Prof. Fabrizio Occhionero del Centro pastorale per la Comunicazione della diocesi.

L’iniziativa, condivisa con il vescovo, mons. Gianfranco De Luca, nasce dalla volontà di provare a “ragionare” insieme su argomenti che interpellano il nostro oggi sia da cittadini che da credenti. Si vuole offrire a tutti la possibilità di confrontarsi e crescere tramite l’ascolto reciproco nella consapevolezza che la conoscenza aiuta lo sviluppo del pensiero e guida le scelte nella libertà.

“Nella speranza di fare un servizio alla comunità del nostro territorio – afferma Grazia Servillo, presidente della Consulta diocesana per le Aggregazioni laicali – come credenti siamo chiamati a essere parte attiva nel far fronte alle sfide del tempo presente. In questo quadro la comunità cristiana vuole provare ad essere presenza creativa che, vivendo il Vangelo, può riversarne le energie sulla società intera”.