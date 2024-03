“Sani&Sorridenti”: screening per gli studenti

LARINO. Oggi, venerdì 1° marzo il Club Rotary Larino, in collaborazione con l’Istituto Omnicomprensivo “A. Magliano” di Larino, procederà con il progetto di screening odontoiatrico, già avviato negli scorsi anni, denominato “Sani&Sorridenti”, rivolto ai ragazzi della scuola Secondaria di I grado. Il progetto, che rientra nell’ambito delle svariate attività di servizio del Club Rotary Larino, si propone di far comprendere ai ragazzi l’importanza dell’attenzione da riservare ai propri denti, convincendoli a prendersene cura in ogni occasione con comportamenti corretti.

Una lezione, tenuta in mattinata a tutti i ragazzi della scuola dalla Prof.ssa Rosaria Bucci della Università Federico II di Napoli, evidenzierà le più importanti regole che servono a salvaguardare lo stato di salute dei denti e del cavo orale in generale: lavare bene i denti, scegliere i cibi giusti, fare dei controlli a cadenza almeno annuale.

Nel pomeriggio seguirà lo screening odontoiatrico - da effettuarsi esclusivamente su base volontaria - per tutti gli alunni della Scuola Secondaria di I grado (classi I e II) perché tenere sotto controllo il cavo orale fin dai primi anni di età è importante non solo per diagnosticare le più comuni malattie, ma anche per controllare la regolare eruzione dei denti.

Lo screening sarà effettuato, su basi del tutto volontarie, dagli odontoiatri: dott. Matteo Azzarone (socio del club Rotary Larino) e dai Professori Paolo e Rosaria Bucci della Università Federico II di Napoli, legati per le loro origini alla città di Larino e al club Rotary.