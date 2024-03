"Dalle buone pratiche alle autonomie: l'inclusione è innovazione"

TERMOLI. "Dalle buone pratiche alle autonomie - l'inclusione è innovazione". È il titolo dell'evento, promosso congiuntamente dall'Ipseoa "F. di Svevia" e dall'Ufficio Scolastico del Molise, che si colloca nel quadro delle celebrazioni per il 15° Anniversario della ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. L’iniziativa è in programma martedì 5 marzo alle 10:30 nella sede dell'IPSEOA "F. di Svevia" di Termoli.

Un appuntamento che pone l'accento sull'importante questione dell'inclusione scolastica e dei diritti delle persone con disabilità. Sarà un momento di analisi, di confronto e di riflessione con studenti, docenti e autorità su un tema di stretta attualità che coinvolge, non solo la comunità scolastica, ma l’intera società civile.

Durante il convegno saranno approfondite questioni cruciali, come l'accesso equo all'istruzione per tutti, l’uso dei supporti individualizzati, la lotta contro l'emarginazione sociale e le strategie più efficaci per garantire alle persone con disabilità le stesse opportunità di apprendimento e partecipazione. Parteciperanno all’evento: la Dirigente scolastica dell'IPSEOA "F. di Svevia" Ettorina Tribò, la Referente inclusione dell'USR Molise Raffaella Petti, la docente referente inclusione "F. di Svevia" Cinzia Grafone, l'Assessore regionale alle politiche per l'inclusione Gianluca Cefaratti, l’Assessore alle disabilità del Comune di Termoli Silvana Ciciola e la Presidente della Consulta per la disabilità Tina De Michele. Il convegno sarà moderato dalla docente dell'IPSEOA "F. di Svevia" Valentina Fauzia.

Una iniziativa, sottolineano i promotori, che mira a promuovere un’educazione inclusiva, a valorizzare la diversità e a riconoscere le potenzialità di ogni individuo. Il convegno, inoltre, rappresenta un'opportunità per riflettere su come la scuola possa essere un elemento determinante nel garantire i diritti delle persone con disabilità attraverso un approccio innovativo e inclusivo che favorisca l'autonomia e il conseguimento di traguardi significativi per tutti gli studenti.

La stessa Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità evidenzia la necessità di una società più inclusiva e attenta alle esigenze di tutti i suoi membri, indipendentemente dalle loro abilità.