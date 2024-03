Statuto e bilancio in agenda nel prossimo Consiglio regionale

CAMPOBASSO. Il Presidente Quintino Pallante nel corso della seduta del Consiglio regionale dello scorso 27 febbraio ha aggiornato i lavori dell’Assise a martedì 5 marzo, alle ore 10.00.

Questi gli argomenti che l’Assemblea sarà chiamata ad esaminare:

N. 1 Proposta di legge regionale n. 10, di iniziativa del Presidente della Giunta regionale, concernente «Ulteriore intervento modificativo, ai sensi dell'art. 17- bis della legge regionale 24 ottobre 2005, n. 36, come modificata dalla legge regionale 18 aprile 2014 n. 10 concernente: "Modifiche allo Statuto della Regione Molise, nel testo approvato con deliberazioni del Consiglio regionale n.184 del 19 luglio 2010 e n.35 del 22 febbraio 2011 e modificato, a norma dell'art. 17-bis della legge regionale 24 ottobre 2005, n. 36, con deliberazioni del Consiglio regionale n.213 del 19 ottobre 2012 e n.258 del 20 dicembre 2012"»;

N.2 Mozione, a firma dei Consiglieri Fanelli, Salvatore e Facciolla, ad oggetto: «Delibera di Giunta regionale n. 48/2024 "Indirizzi per la definizione e l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 460, della legge n. 213 del 30 dicembre 2023, recante 'Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026' (Legge di bilancio 2024)". Impegno al Presidente della Regione per ritiro in autotutela».

Per quanto concerne il punto n. 1, lo scorso martedì è già stata svolta la discussione generale.