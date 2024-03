Autonomia differenziata: se ne parla con Fratelli d'Italia a Larino

LARINO. Con il via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge sull’Autonomia differenziata è iniziato ufficialmente l’iter per l’approvazione del DDL recante: “Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione”.

Il provvedimento, approvato in Senato lo scorso 23 gennaio, ha scatenato una serie di reazioni, alcune strumentali, sulle conseguenze che potrà causare, soprattutto per le regioni meridionali.

Al fine di approfondire l’argomento e di ricevere e diffondere le giuste informazioni, il Circolo di Fratelli d’Italia di Larino ha organizzato un Incontro/Dibattito con il Senatore Costanzo Della Porta, relatore in Senato del DDL per l’attuazione dell’Autonomia differenziata.

L'appuntamento è per lunedì 4 marzo, alle ore 17,30, presso la sala del Convento Cappuccini di Larino.