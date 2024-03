Ritorna dalla prossima settimana lo spazzamento stradale: occhio agli stalli

TERMOLI. Da qualche giorno i cartelli che indicavano la segnaletica verticale dello spazzamento stradale meccanizzato erano tornati visibili, segnale che a breve l'attività della Rieco Sud sarebbe ripartita.

In effetti, il temuto (tanto...) spazzamento riprenderà lunedì prossimo, 4 marzo, ma solo nei giorni di inizio mese, non con cadenza settimanale. Spazzamento gradito a chi detesta il poco decoro urbano, ma inviso a chi abita laddove si andrà a operare, per l'obbligo di lasciare liberi gli stalli in orari delicati, come quelli previsti al mattino, tra le 7.30 e le 9.30.

«L’Amministrazione comunale rende noto che, ai sensi dell'ordinanza n. 257 del 01.08.2023, da lunedì 4 marzo 2024 avrà inizio lo spazzamento programmato delle vie cittadine ricomprese nel centro storico della città dove sono installati i cartelli di divieto di sosta e rimozione forzata dei veicoli. Si invita quindi a prestare la massima attenzione nelle zone indicate onde evitare di incorrere in sanzioni da parte della Polizia Municipale che vigilerà sulle operazioni».