Roberti e i parlamentari di Fdi col sottosegretario Gemmato al "Responsible Research Hospital"

CAMPOBASSO. Il presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, insieme al Sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, e ai parlamentari Costanzo Della Porta ed Elisabetta Lancellotta, ha visitato oggi, venerdì 1° marzo 2024, il Responsible Research Hospital e il Pronto Soccorso dell'Ospedale 'Cardarelli' di Campobasso.

Due visite che testimoniano, ancora una volta, la grande attenzione del Governo centrale nei confronti della Regione Molise.

“Una gradita visita, quella del Sottosegretario Gemmato, insieme ai nostri parlamentari Della Porta e Lancellotta – il commento del

Presidente Francesco Roberti – Per una sanità di qualità, per tutti i cittadini, è importante che pubblico e privato collaborino, in un’ottica di integrazione indispensabile per assicurare i migliori servizi ai nostri concittadini”.

“A margine degli incontri – ha spiegato e concluso il presidente Roberti – ho avuto modo di confrontarmi col Sottosegretario Marcello Gemmato, con il quale siamo in piena sintonia per gli obiettivi cui ci siamo prefissati in tema di sanità e lo stesso esponente di Governo ha sottolineato pubblicamente come le attenzioni in favore della sanità molisana siano alte, grazie alle continue sollecitazioni che arrivano negli uffici romani da parte della Regione Molise e dei parlamentari molisani”.

