«Sconfiggere i bulli col potere delle parole»

Diego Mecenero incontra gli studenti della scuola primaria “F. Jovine”

CAMPOMARINO. Nell’ambito della "Settimana della Salute", gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria "F. Jovine" di Campomarino, nella giornata di ieri, giovedì 29 febbraio, hanno incontrato presso l’Auditorium della scuola, lo scrittore e giornalista Diego Mecenero, autore del libro “Lo Smontabulli.

L’iniziativa è stata attuata in collaborazione con la libreria The Book Shop di Termoli, rappresentante della casa editrice Eli - La Spiga.

Non è stato un semplice incontro didattico, ma una sorta di percorso teatrale per la sensibilizzazione, la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo che ha coinvolto attivamente tutti gli studenti in un processo di apprendimento partecipativo. L'autore, molto generoso negli incontri che svolge in tutta Italia, ha mostrato le sue grandi doti di comunicatore ed affabulatore, conducendo l'uditorio dei giovani ragazzi in un viaggio intenso e coinvolgente intorno alle sofferenze interiori dei singoli da cui scaturiscono diverse dinamiche dei rapporti con gli altri.

Attraverso questo percorso, gli alunni hanno avuto l'opportunità di formarsi come "poliziotti antibullismo" e "detective smontabulli", acquisendo strumenti e competenze per riconoscere, contrastare e prevenire il bullismo in tutte le sue forme.

Diego Mecenero, sceglie di affrontare il tema del bullismo soffermandosi sulle parole e – come lui stesso afferma – sulla loro importanza - “La parola del resto è l’unica forma d’arte che oltre a emozionare regala l’opportunità alle persone di riflettere, meditare e magari migliorarsi”.

L’invito più prezioso lanciato ai ragazzi dallo scrittore è stato quello di parlare, raccontare e denunciare senza timore i propri mali, le proprie difficoltà, i soprusi e le ingiustizie subite.

Diego ha letteralmente incantato bambini, docenti e il Dirigente Scolastico, Teodoro Musacchio che sono rimasti piacevolmente colpiti dall’entusiasmo di Mecenero, dal suo amore per la scrittura e dalla sensibilità con cui ha affrontato questa attualissima problematica.

Galleria fotografica