«Privare Larino anche dell’Hospice sarebbe il colpo di grazia inflitto al territorio»

URURI. La questione relativa all’Hospice di Larino è sentita in tutto il circondario, come dimostra l’attenzione fornita dallo sportello di Termoli-Ururi del Movimento Consumatori, con Donato Frate.

«Con riferimento alla paventata ipotesi di spostare la struttura dell’Hospice da Larino ad altre sedi non posso esimermi dall’esternare delle brevi ma significative considerazioni.

Il centro frentano di Larino negli anni ha già subito una serie di tagli, dal pronto soccorso a vari reparti tra i quali quello di oculistica. Il disagio subito dagli utenti, non solo di Larino ma di tutto il circondario, in “ossequio” dell’articolo 32 della costituzione” è noto a tutti quanti, come si può desumere dai continui disagi e dagli “affanni” di varie strutture.

Privare Larino anche dell’Hospice sarebbe quindi il colpo di grazia inflitto ad un intero territorio. Se posi si valuta che la sede di destinazione sarebbe situata ancora più all’interno, non serve un “Mago” o un “Alchimista” a capire le ulteriori difficoltà anche dal punto di vista strategico e logistico che andrebbe a gravare sulla struttura, sugli stessi “ospiti”, sui familiari e perché no sulla stessa Azienda.

Mi auguro e spero in un ragionevole ravvedimento per il bene comune. Infine mi corre l’obbligo di esprimere il mio personale apprezzamento nei confronti del responsabile della struttura e di tutto il personale che quotidianamente opera con capacità professionalità e impegno».