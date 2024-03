"Ponte dello Sceriffo", tempi più celeri dalla politica per far cessare divieti e disagi

PALATA. Ponti della discordia, sono quelli che attraversano la statale Bifernina. Problemi che si rincorrono sin dal sisma del 2018, per la necessità di mettere in sicurezza viadotti e piloni. Sul Ponte dello Sceriffo, nonostante l’ipotesi di acquisizione da parte dell’Anas delle provinciali che rappresentano i collegamenti per la statale 647 di Larino e Palata, il dossier era fermo al Consiglio superiore dei Lavori pubblici, dopo il via libera del Mit. Ma gli autobus non vi transitano e per i pendolari sono tragitti infiniti. A ribadirlo è stato il segretario regionale di Rifondazione comunista, Pasquale Sisto. «Il cosiddetto ponte dello "Sceriffo" allo svincolo di Larino 2 sul fondovalle Biferno che porta anche verso Palata, Guglionesi, Montecilfone, Acquaviva Collecroce è chiuso al traffico pesante a seguito del terremoto che ha colpito la zona il 14 e 16 agosto 2018.

La chiusura del ponte dello "Sceriffo" ai mezzi pesanti comporta da quasi 6 anni disagio estremo ai lavoratori agli studenti ai cittadini che prendono il pullman per recarsi a lavoro e a scuola a Termoli a Val di Sangro, per tanti lavoratori di quella zona perché costretti di fare dei giri lunghi come passare per Guglionesi. Ci sono state anche manifestazioni di cittadini l'estate scorsa sul ponte per sensibilizzare la Politica affinché si arrivi alla ristrutturazione del Ponte di cui sopra. Ma nonostante il pericolo di crollo con il passaggio dei mezzi pesanti, tali "bestioni" continuano a transitare regolarmente sul Ponte pericolante per evitare percorsi lunghissimi per raggiungere la Bifernina. Tutto questo si tratta di un azzardo vero e proprio in quanto il ponte dello "Sceriffo" potrebbe crollare con tutte le conseguenze immaginabili con la caduta delle travi del ponte e del mezzo pesante sulle macchine che eventualmente e sciaguratamente si troverebbero a transitare sulla sottostante statale 647 (Bifernina). Chiediamo alla Politica per l'ennesima volta di ripristinare l'importante passaggio che da 6 anni contribuisce allo spopolamento e isolamento di quella area e ai mezzi pesanti di non azzardare perché le conseguenze potrebbero essere drammatiche come altri crolli di ponti dimostrano».