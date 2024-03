Molise Acque sospende flusso per riparare guasto, Acea: fate scorte fino a martedì

TERMOLI. Potrebbero esserci problemi di approvvigionamento idrico nel basso Molise e anche a Termoli. Molise Acque ha sospeso il flusso idrico.

«A causa di una improvvisa rottura, avvenuta ieri sera, della condotta idrica dell'Acquedotto Molisano Centrale nel tratto Nodo 68B – Nodo 43 (partitore in pressione Guardialfiera), si comunica che si è provveduto alla sospensione del flusso idrico in arrivo ai serbatoi.

In considerazione di quanto sopra, si invitano i comuni in indirizzo ad assumere i necessari provvedimenti di regolazione del flusso idrico in funzione della disponibilità, tenendo presente che si prevede il ripristino del flusso idrico in arrivo ai serbatoi nella tarda serata di oggi del 3 marzo 2024 con la relativa regolarizzazione dello stesso nella mattinata del giorno 4 marzo 2024».

Comunicazione inviata alle comunità di Guardialfiera, Larino, Ururi, San Martino in Pensilis, Portocannone, Campomarino, Montenero di Bisaccia, Petacciato, Termoli (con Acea Molise) e lo stesso Cosib, oltre che alla prefettura di Campobasso e al gestore Grim.

In merito, l’Acea Molise invita la cittadinanza a effettuare scorte di acque nonché a un utilizzo razionale della stessa. E d'obbligo sottolineare, che sarà sempre garantita e controllata la qualità delle acque erogate. Considerato quanto anticipato per le vie brevi dai tecnici di Acque Molise sulle tempistiche di ripristino del flusso solo per la mattinata del 4 marzo 2024, si prevede la ripresa della regolare distribuzione su tutto il distretto idrico di Temoli per il giorno 5 marzo 2024.