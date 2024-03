La “Settimana della Salute” in dirittura d’arrivo con Fruttagel

CAMPOMARINO. Nell’ambito della "Settimana della Salute", gli alunni della scuola primaria "F. Jovine" di Campomarino e di Nuova Cliternia, nella giornata di giovedì 29 febbraio, hanno partecipato al progetto di Fruttagel Educational: “Chi mangia sano rispetta l'ambiente - Scopri con Ortilio la dieta amica del pianeta”.

Fruttagel ha confermato anche per l’anno scolastico 2023/2024 il proprio impegno per promuovere, sia a scuola che in famiglia, l’importanza di uno stile di vita attivo e di una corretta alimentazione, con l’obiettivo di valorizzare qualità, sicurezza e sostenibilità della filiera alimentare e incoraggiare comportamenti rispettosi nei confronti dell’ambiente.

Il progetto Educational nasce nel 2014 e viene proposto nelle scuole Primarie dei comuni limitrofi degli stabilimenti Fruttagel di Alfonsine (RA) e di Larino.

L’obiettivo è quello di promuovere abitudini corrette ed equilibrate a tavola incentivando il consumo di frutta e verdura e nello stesso tempo comportamenti rispettosi dell’ambiente e uno stile di vita attivo.

Attraverso attività ludico – didattiche, giochi tematici, narrazioni e laboratori scientifici, gli esperti educatori hanno portato i piccoli studenti alla scoperta dell’importanza di frutta e verdura nella dieta, del valore dell’agricoltura biologica e dei nutrienti presenti negli alimenti.

Gli scolari hanno partecipato con interesse ed entusiasmo a tutte le attività ludico – didattiche proposte, un’esperienza arricchente e decisamente costruttiva che ha permesso di acquisire sane abitudini che il bambino si porterà dietro anche nell’età adulta e che condizioneranno in positivo la sua salute, anche da grande.

