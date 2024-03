Capitale Italiana della Cultura 2026: l'audizione di Agnone al Ministero

AGNONE. Il sindaco di Agnone, Daniele Saia, lancia il rush finale sulla sfida per l'assegnazione della Capitale italiana della Cultura 2026.

«È arrivato il momento. Domani mattina nella sala Spadolini del Ministero della Cultura a Roma si svolgeranno le audizioni delle 10 città finaliste di Capitale Italiana della Cultura 2026. Si parte dalla nostra Agnone e dal dossier “Fuoco, dentro. Margine al centro”. È un momento storico non solo per la nostra comunità, ma per il Molise tutto.

È la tappa finale di un percorso iniziato poco meno di un anno fa. La candidatura, il progetto, le ambizioni. E tante, tantissime persone che hanno lavorato affinché tutto potesse andare per il meglio. E poi il moto d’orgoglio di tutti i molisani che in questi mesi hanno fatto il tifo promuovendo il patrimonio artistico e culturale della nostra Atene del Sannio. Una terra di tradizioni millenarie, fuochi sacri, gusti autentici. Ora l’attesa finale, vi chiediamo l’ultimo in bocca al lupo per Agnone. Comunque vada, quello di domani sarà un appuntamento con la storia. Fuoco dentro, margine al centro.

Potete seguire l’audizione a partire dalle ore 9:00 sul canale ufficiale del Ministero della Cultura (Link nei commenti)».

LA SFIDA

Lunedì 4 Marzo 2024 alle ore 09.00, iniziano i lavori di presentazione dei dossier elaborati dalle 10 città italiane finaliste che concorrono per aggiudicarsi il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2026 e del relativo contributo finanziario destinato per la messa a terra del progetto. Un percorso, quello del Comune di Agnone, iniziato all’incirca un anno fa e che si concluderà definitivamente il 29 marzo, giorno in cui verrà proclamata la città vincitrice.

Il dossier della candidatura “Fuoco, dentro. Margine al centro”, ha superato tutti gli step intermedi ed è giunto alla finale. Ricordiamo che all’inizio della competizione solo 26 città italiane furono ammesse alla prima fase di scrematura. Luogo dell’audizione: Ministero della Cultura Segretariato generale - Servizio VI Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma L’azione complessiva di Agnone 2026, coordinata da Letizia Bindi (Docente Unimol e Direttrice del Centro di Ricerca Biocult), ha generato un sistema di attività tutte connesse tra di loro e con un andamento ciclico. Sono stati attivati sul territorio ed in maniera sinergica con la Regione Molise ed il Comune di Agnone: 5 incontri tematici di sviluppo, “Tavoli partecipativi” a cadenza mensile, con lo scopo di implementare e comunicare le finalità espresse all’interno del dossier. Si è partiti dall’elaborazione partecipata della Brand Identity del progetto con il Comitato promotore, a seguire il modellamento tecnico-estetico del dossier oltre alla raccolta dei contenuti, fino alla discussione con gli studenti, le associazioni e le imprese del territorio per la verifica delle azioni sui target groups.

Un’azione strategica di comunicazione dentro e fuori le piattaforme social dedicate per generare una comunità di sostenitori e per posizionarsi all’interno del mercato nazionale di comunicazione dei contenuti in riferimento alla competizione. Grazie alla quale, Agnone con la sua costanza, si è posizionata, al primo posto all’interno dei contenuti promossi dal Ministero della Cultura e dal Ministero del Turismo, dato che certifica i risultati di interessamento del progetto alle comunità e di strategie di comunicazione applicate secondo gli standard di riferimento. Con la conferenza stampa nazionale organizzata con la collaborazione sinergica della struttura del Senatore della Porta, presso il Senato della Repubblica, il progetto ha raggiunto il concreto obiettivo di definizione di una rete forte di partnership istituzionali (ICPI, Direzione Regionale dei Musei Molise, SABAP, Regione Molise, UNIMOL) che non solo si sono seduti insieme al tavolo di progettazione, ma hanno partecipato attivamente ai diversi processi pubblici di disseminazione. Collaborazioni, alle quali si aggiungono il sostegno dei 136 comuni del territorio regionale e le organizzazioni pubblico-private. Il fine settimana ci vede coinvolti nell’ultima fase decisiva dell’audizione davanti alla Commissione. Esortiamo tutti di collegarsi lunedì mattina dalle 09.00 alle 10.00 alla diretta streaming sul canale Youtube ufficiale del MiC https://www.youtube.com/@MiC_Italia per dimostrare con coralità la vicinanza di tutta la comunità regionale.