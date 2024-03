«La filosofia aiuta a sviluppare il ragionamento», il liceo D'Ovidio vince le finali regionali

LARINO. La filosofia aiuta a sviluppare il ragionamento, forma il pensiero critico, la filosofia, lo sappiamo, è alla base della nascita della Civiltà Occidentale e di essa rappresenta visioni, ideali, tensioni e mutamenti.

Complimenti alle studentesse Doriana Vizzarri della classe 4G e Giada Salvatore della classe 5G che, nella Fase Regionale della XXXII edizione dei Campionati di Filosofia svoltasi in modalità online su piattaforma digitale il 16 febbraio presso il Liceo D’Ovidio – dell’Omnicomprensivo” Magliano “di Larino, si sono classificate al primo posto rispettivamente nella sezione in italiano e in quella in inglese ed andranno a disputare la Finale Nazionale che si svolgerà il 26 marzo.

I Campionati (Ex Olimpiadi) di Filosofia, organizzati da Philolympia.org con il supporto dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Pacifici e De Magistris” di Sezze (LT), sono una competizione inserita nel Programma annuale di Valorizzazione delle Eccellenze del Ministero che si rivolge a studenti e studentesse della Scuola Secondaria di Secondo Grado con i seguenti obiettivi: approfondire contenuti filosofici, adottare nuove metodologie didattiche e strumenti informatici; confrontarsi con l’insegnamento/ apprendimento della filosofia nella realtà scolastica europea ed extraeuropea; raccordare scuola, università, enti di ricerca per diffondere e valorizzare il pensiero critico nella formazione dei futuri cittadini.

Gli studenti si misurano con la redazione di un saggio filosofico che verte sui seguenti ambiti: gnoseologico-teoretico; politico; etico; estetico.

Dopo un lungo lavoro di preparazione e allenamento svolto nella classi, la docente di Filosofia Claudia Trolio, referente del progetto, coadiuvata dalla prof.ssa Covatta, ha selezionato 12 studenti che hanno partecipato il 20 gennaio alle selezioni di Istituto, da cui poi hanno avuto accesso alla fase regionale le studentesse Eliana Vaccaro (3A Liceo Scientifico) e Giada Salvatore (5G Liceo Classico) per la sezione in inglese, Doriana Vizzarri (4G Liceo Classico) e Maria Vittoria Giglio (5G Liceo Classico) per la sezione in italiano.

Alle studentesse Doriana Vizzarri e Giada Salvatore e alla docente Trolio le congratulazioni di tutti i docenti e della Dirigente Scolastica, dott.ssa Emilia Sacco, per il brillante risultato conseguito, insieme ad un grandissimo “in bocca al lupo” per la finale nazionale del 26 Marzo.

