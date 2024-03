Screening su disturbi della memoria: numerosi i casi riscontrati

LARINO. Al Comune di Larino, si sono tenute due giornate di prevenzione per i disturbi della memoria il 1° e 2 marzo 2024. Questa lodevole iniziativa è stata voluta dalla Consulta permanente delle disabilità e neurodiversità del Comune frentano con lo scopo di focalizzare l’attenzione sui disturbi della memoria.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Larino e l’Asrem è stata coordinata e supportata dai membri della Consulta e si è tenuta presso i locali della Biblioteca comunale. Lo screening ha riscontrato forte interesse sul territorio, in tanti hanno aderito raggiungendo il centro frentano. La nutrita presenza ha confermato l’esigenza di fare prevenzione e ha stimolato altre iniziative che possano dare risposte concrete al fabbisogno del territorio.

Lo screening della memoria è un processo importante per valutare eventuali disturbi cognitivi o perdita di memoria. Per valutare l’entità dei disturbi è stato utilizzato il Montreal Cognitive Assessment (MoCA), uno strumento di screening comunemente utilizzato per valutare le alterazioni cognitive nei casi sospetti di demenza. Dopo una valutazione iniziale effettuata dalla psicologa, la dottoressa Angela Benigni, le persone hanno avuto un colloquio con il dottor Mino Dentizzi, geriatra, che suggeriva nei casi sospetti di effettuare altre indagini neuropsicologiche e/o strumentali.

"Le giornate- riporta il dottor Dentizzi- hanno avuto un enorme successo: più di 50 persone si sono sottoposte alla valutazione. Ed il successo lo misuriamo purtroppo, anche dall’aver individuato numerosi casi degni di approfondimento per una sospetta sindrome demenziale.

Sono venuti a Larino per il test da vari paesi dal Molise, anche da Isernia. Questo testimonia la quasi totale mancanza di servizi dedicati ai disturbi cognitivi e la necessità, quindi, di impegnarsi ancora di più al fine di implementare su tutto il territorio molisano centri di diagnosi per i disturbi cognitivi.

A tutti coloro che hanno effettuato lo screening o che hanno desiderio di farlo ricordiamo che la preoccupazione per la perdita di memoria non sempre indica demenza, ma è importante monitorare attentamente la propria salute cognitiva".

La Consulta ha voluto soffermarsi su una sfaccettatura di una patologia che, secondo le previsioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità è destinata a triplicarsi in pochi decenni con forte impatto sia a livello sanitario sia a livello sociale, considerando anche l’abbassamento dell’età di insorgenza.

Le due giornate di prevenzione, la nutrita partecipazione, l’interesse e l’apprezzamento che l’iniziativa ha ottenuto, riconfermano l’importanza della prevenzione, quale strumento fondamentale per fronteggiare i “cambiamenti” cognitivi e fornire qualità nelle aspettative di vita.