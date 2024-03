Agnone 2026, Della Porta: «Una sfida già vinta per l'intero Molise»

in bocca all lupo

in bocca all lupo lun 04 marzo 2024

Agnone 2026: una sfida già vinta per il nostro territorio

TERMOLI. «Anche se impegni sul territorio non mi hanno consentito di essere a Roma rivolgo un grande in bocca al lupo alla città di Agnone per la vittoria finale del concorso. Durante la presentazione dell’iniziativa in Senato ho potuto apprezzare il senso di devozione di tutti coloro i quali hanno partecipato alla realizzazione di questo straordinario progetto. Agnone 2026: Fuoco dentro, è una sfida già vinta per Agnone e per l’intero Molise». Così il senatore Costanzo Della Porta sulla candidatura di Agnone a Capitale della Cultura 2026.