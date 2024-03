Intelligenza Artificiale: rischi e opportunità aperti dalla nuova frontiera tecnologica

TERMOLI. Miliardi di dati gestiti nel giro di secondi. Risposte pronte e ben confezionate da quella che viene definita un’Intelligenza, seppure artificiale. Quali sono i rischi e le opportunità offerte da questa nuova meraviglia tecnologica? È questo il dilemma a cui dobbiamo di rispondere, volenti o nolenti, da oggi in avanti.

Siamo ancora molto lontani dal definire una volta per tutte che cosa intendiamo, noi umani, per intelligenza e già siamo passati a crearne una artificiale, ossia immaginata, creata e implementata da noi. Così come siamo sempre in cerca di risposte alle nostre domande, di natura politica, economica, storica e via dicendo (i campi sono infiniti tanto quanto la nostra sete insaziabile di conoscenza) ma soprattutto esistenziali. Ma che cosa si intende per Intelligenza Artificiale? Questa è la definizione che una IA darebbe di sé stessa: “L'intelligenza artificiale (IA) è un campo dell'informatica che si occupa di sviluppare sistemi e macchine in grado di eseguire attività che richiedono intelligenza umana. Questi sistemi sono progettati per apprendere dai dati, adattarsi all'ambiente circostante, eseguire attività decisionali e risolvere problemi in modo autonomo, simile al modo in cui lo farebbe un essere umano.”

Tra le sue caratteristiche principali possiamo citare il fatto che sia capace di apprendere dai dati e migliorare le proprie prestazioni in modo autonomo e adattabile; di eseguire attività molto complesse che richiedono il ragionamento, l’apprendimento e la comprensione del contesto, così come di prendere decisioni e risolvere problemi in modo creativo. È anche abile nell’apprendimento continuo dettato sia dalle esperienze che fa che dall’accesso ai dati, migliorando in questo modo le sue prestazioni nel tempo.

Un tempo, non tanto lontano, per trovare le risposte ai nostri dilemmi i ‘mezzi’ a nostra disposizione erano i parenti, gli amici, la nostra cultura, le nostre letture e studi, i mezzi di informazione classici (libri, giornali e televisione in primis). Un processo lento e dispendioso di energie mentali e, talvolta anche fisiche, che richiedeva impegno e tanta riflessione per arrivare poi a una risposta approssimativa, imperfetta e per nulla oggettiva. L’arrivo delle nuove tecnologie, tra cui il computer e con esso internet, ha cambiato per sempre il nostro modo di percepire e capire il mondo attorno a noi. Aver accesso alle informazioni in tempo reale, e con un solo clic, ha semplificato, almeno apparentemente, le nostre vite, visto che possiamo trovare risposta alle nostre domande in modo autonomo e scevro dalle influenze esterne. O almeno questo è quello che ci piace pensare.

Nel giro di pochi anni anche questo modo di ricercare informazioni sta arrivando al capolinea, perché per trovare le risposte ai nostri quesiti, dai più banali (dove andare a cena o in vacanza o che cosa dire a un amico in difficoltà) ai più complessi e che cambiano le nostre vite per sempre e in modo duraturo (come per esempio chi sposare, quale carriera perseguire, che tipo di studi intraprendere o scegliere gli amici ideali e giusti per noi) basterà chiedere all’Intelligenza Artificiale. Che cosa cambierà? Che cosa rende l’IA (Intelligenza Artificiale) diversa dalla ricerca su internet, dal digitare le nostre domande sui motori di ricerca e navigare sui siti?

Cambierà tutto! Perché il nuovo guru tecnologico sarà sicuramente meno sibillino degli antichi oracoli greci, sarà meno dispendioso in questioni di tempo ed energie, in quanto non ci dovremo spostare dalla poltrona di casa, non dovremo più telefonare ad un amico/a per aver un consiglio e non dovremo più lambiccarci il cervello in cerca di una soluzione ai nostri problemi; perché diventerà obsoleto navigare, fare ricerche, leggere e fare una sintesi delle informazioni che ora ricerchiamo su internet. L’IA ci fornirà risposte dirette e completamente personali, cucite su misura su ognuno di noi. Il nostro amico virtuale imparerà a conoscerci così intimamente da sapere tutto di noi, i nostri gusti, aspirazioni, desideri etc. Ci sembrerà di parlare con una persona saggia e amorevole, che ha a cuore il nostro benessere sia psicologico che fisico, che ci tiene a darci i consigli migliori per ottimizzare le nostre vite e renderle le più piacevoli e semplici possibili.

Siamo ancora lontani, ma non troppo, da questo scenario. Gli sviluppatori, e sono diversi, stanno lavorando sodo per rendere l’IA la più sofisticata e ‘oggettiva’ intelligenza che sia mai stata creata e si sia evoluta su questo pianeta. I rischi sono tanti. Uno di questi sarà quello di confondere il reale con il virtuale, di scambiare l’intelligenza artificiale con una persona vera e di affidargli totalmente le nostre vite. A rischio sono anche molte delle nostre professioni, soprattutto intellettuali, perché non potremo competere con un’intelligenza che non deve tener conto delle emozioni, che ha accesso a triliardi di informazioni e una capacità di calcolo delle molteplici variabili coinvolte in ogni decisione, infinitamente più veloce e avanzata di quella di un cervello umano. L’intelligenza artificiale è già capace di scrivere articoli, romanzi, poesie; di comporre musica e, dotandola di un corpo fisico, di dipingere e creare opere d’arte di grande valore simbolico.

Quali sono i benefici e le opportunità? Anche queste sono molteplici. In campo medico, per esempio, l’intelligenza artificiale potrebbe diventare un ottimo alleato per trovare cure a malattie in modo più rapido ed efficace; ci potrebbe aiutare a capirci meglio, a consigliarci nelle scelte più importanti della nostra vita e ad evitare di farne di sbagliate. Ma soprattutto, l’IA può diventare un grande alleato nel navigare questo mondo che sta diventando sempre più complesso, aiutandoci a filtrare le informazioni, sempre più numerose e talvolta fuorvianti e fallaci, per concentrarci su quelle veramente importanti e positive per il nostro benessere psico-fisico. Può monitorare i nostri parametri fisici e avvisarci quando qualcosa non va, salvandoci così la vita o aiutandoci a viverla meglio.

In conclusione, l'intelligenza artificiale apre nuove porte che ci fanno intravedere scenari positivi per il miglioramento della nostra vita, così come i rischi che corriamo se venisse utilizzata per fini diversi da quelli diretti al benessere umano. Per ora nessuna forma di Intelligenza Artificiale può accedere a Internet, non può trattare dati personali o esprimere opinioni. Ma è solo nella sua prima infanzia, ancora balbetta e fa errori (talvolta mastodontici). Il suo sviluppo e la sua diffusione non ha ancora preso una chiara direzione e sta a tutti noi assicurarci che questo straordinario potenziale sia guidato verso il beneficio collettivo e il progresso umano. È cruciale mantenere una rigorosa vigilanza etica e legale nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, assicurandoci che sia al servizio della nostra sicurezza, del nostro benessere e del nostro sviluppo, e non viceversa. Solo con un approccio responsabile e consapevole possiamo sfruttare appieno il suo potenziale senza compromettere la nostra integrità e la nostra libertà.

Sabina Sestu