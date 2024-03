Maxi sbarco di croccantini, il prezioso carico per i gatti delle Isole Tremiti

ISOLE TREMITI. Nei giorni scorsi un “prezioso" carico è giunto in queste Isole per i nostri gattini, ben 500 kg. di croccantini (25 sacchi da 20 kg cadauno), distribuiti tra le tante brave persone che, tutto l’anno, anche nelle stagioni ingrate, si occupano dei mici presenti sul territorio, divisi in colonie, la quasi totalità sull'Isola di San Domino.

Il generoso dono è stato concesso dalla Leal Lega Antivivisezionista di Milano, presente in queste Isole ormai da anni, avendo finanziato, altresì, campagne di sterilizzazioni e promuovendone un’ulteriore che si auspica possa realizzarsi in tempi brevi. Fondamentale ancora una volta è stato il contributo dei volontari Nicola Martella e Rossella Campese: con tanto di pettorina hanno seguito in ogni momento il ciclo della distribuzione degli alimenti.

Il sentito ringraziamento va al presidente della Leal, Gianmarco Prampolini, conoscitore di queste Isole da decenni, assente da qualche anno nel suo giro vacanziero in questo arcipelago per i suoi molteplici impegni che lo vedono in prima linea su tutti i fronti animalisti, che, però, può contare sulla valida, costante e appassionata collaborazione della sorella, Giovanna, ogni anno in vacanza nell'arcipelago presso il Villaggio Touring Club Italiano - Isole Tremiti, monitorando e attenzionando tutte le problematiche che possono interessare i nostri animali. Rivolgiamo un ulteriore ringraziamento all’𝗔𝗴𝗲𝗻𝘇𝗶𝗮 𝗡𝗟𝗚 𝗱𝗶 𝗧𝗲𝗿𝗺𝗼𝗹𝗶 che ha offerto gratuitamente l’imbarco della pedana, mostrando grande sensibilità anche su questi temi.

Non resta che dare “voce" ai beneficiari del regalo, i nostri amici a quattro zampe al grido “GRAZIE PRESIDENTE TORNA A TROVARCI PRESTO!”.