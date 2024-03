«Restituiamo la lavagna ai bambini!» Parte la raccolta fondi dei genitori dopo il furto della Lim

TERMOLI. Dopo la notizia del furto avvenuto ai danni della scuola dell’infanzia dell’Achille Pace di Termoli, i rappresentanti dei genitori non sono rimasti con le mani in mano, ed hanno deciso di creare una raccolta fondi, affinché la scuola possa ricomprare una nuova Lim.

Il furto, avvenuto stanotte, ha visto sparire una delle Lim più nuove che era custodita all'interno di un laboratorio. Lavagna multimediale interattiva che era arrivata da poco e del costo di circa 2mila euro.

Un gesto di solidarietà che scalda i cuori e che viene spiegato tramite una lettera.

«Cari amici, vi scrivo per chiedervi un gesto di solidarietà nei confronti dei bambini della scuola dell'infanzia Achille Pace di Termoli che hanno subito un grave furto. Il 4 marzo 2024, infatti, dei ladri hanno rubato la LIM (lavagna elettronica multimediale) che era da poco stata acquistata dalla scuola e non ancora messa in funzione. Si tratta di uno strumento didattico molto utile e apprezzato dai piccoli alunni, che ora si ritrovano privati di una risorsa importante per il loro apprendimento.

Per questo motivo, come rappresentanti dei genitori, sentita la Scuola, abbiamo deciso di organizzare una raccolta fondi online per poter riacquistare una nuova lavagna elettronica e restituire ai bambini la possibilità di imparare divertendosi. Abbiamo bisogno del vostro aiuto per raggiungere il nostro obiettivo di 2.500 euro, che è il costo della lavagna e delle relative commissioni della piattaforma. Ogni contributo, anche piccolo, sarà di grande aiuto e sarà molto apprezzato dai bambini e dagli insegnanti.

Per partecipare alla raccolta fondi, potete cliccare sul link che trovate qui sotto e seguire le istruzioni per effettuare la vostra donazione. Potete scegliere l'importo che preferite e il metodo di pagamento che vi è più comodo.

Vi ringraziamo di cuore per la vostra generosità e vi invitiamo a condividere questa iniziativa con i vostri amici e contatti, sui social e gruppi Whatsapp. Grazie a tutti!».

Qui il link dove poter donare: Restituiamo la lavagna ai bambini!