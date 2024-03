Disturbi della Nutrizione e Alimentazione: progetto pilota al Centro di Salute Mentale

TERMOLI. Disturbi della Nutrizione e Alimentazione: progetto pilota al Centro di Salute Mentale.

Conferenza stampa sui Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione, domani, 5 marzo, a Termoli.

Appuntamento, alle ore 18, al Centro di Salute Mentale di via del Molinello 1 (secondo piano).

Tra gli ospiti la dottoressa Laura Dalla Ragione ed il dottor Gregorio Lo Verso che inaugureranno il corso di formazione dedicato ai professionisti della Salute Mentale, e non solo, dell’Asrem.

“I due professionisti – ha commentato il dr. Alessandro Gentile, Direttore del Centro di Salute Mentale di Termoli e responsabile scientifico del progetto - sono tra i massimi esperti nazionali nel settore dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione. Grazie alla Regione Molise e all’impegno della Direzione Generale Strategica Asrem, il Csm di Termoli sarà il centro pilota regionale a intraprendere la presa in carico delle persone affette da questi disturbi così frequenti nella popolazione giovanile, anche con tassi di mortalità consistenti. Soventemente, a tale condizione, caratterizzata ad esempio da anoressia nervosa, bulimia nervosa, binge eating disorder, si accompagnano disturbi legati all’uso di sostanze, all’ideazione suicidaria e altra psicopatologia maggiore. Il progetto prevede l’istituzione di un tavolo tecnico regionale in modo da definire percorsi che possano dotare la regione Molise di una rete di servizi capaci di collaborare con modalità multidisciplinari, con l’intento di personalizzare gli interventi e curare il benessere e la Salute Mentale degli utenti e dei cittadini più in generale”.

Porteranno i saluti il presidente della Regione, Francesco Roberti ed il direttore Generale Asrem, Giovanni Di Santo