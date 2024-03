Sì alla solidarietà, no al degrado

TERMOLI. Supporto sì, degrado no. Da una buona azione non devono poi germogliare frutti di mancato decoro urbano.

Troppo spesso registriamo nella città manifestazioni di affetto, annunci di lieti eventi, messaggi “progresso”, stimoli e solidarietà diffuse che nate con ottimi propositi poi si trasformano in abbandoni.

E’ quanto avvenuto anche con lo striscione affisso dai tifosi della Curva Marco Guida a sostegno della battaglia dei coltivatori del presidio “Uniti per l’Agricoltura” di piazza Donatori di Sangue, che recitava “Vicini degli agricoltori, avanti coi trattori”, affisso sulla cancellata che delimita l’Asrem in via Martiri della Resistenza.

Comparso nel secondo fine settimana di febbraio, lasciato così alla mercé delle intemperie e del vento, si era lacerato, creando un brutto effetto visivo.

In queste occasioni è opportuno che non ci si dimentichi di cosa si lasci in giro, accade spesso anche per gli appelli a seguire calcio e basket. Dovremmo avere cura della città come se fosse il nostro giardino, ma questa appare pura utopia, purtroppo.

Intanto, a farsi carico di segnalare la necessaria rimozione alla Rieco Sud siamo stati noi e stamani lo striscione è stato rimosso dagli operatori ecologici del gestore dell’igiene urbana cittadina.

Prossima volta premuratevi di recuperare gli “strumenti di propaganda o di solidarietà”.