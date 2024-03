Riapre al culto la chiesa di San Rocco a Petacciato

In fede lun 04 marzo 2024

PETACCIATO. Sarà una festa per tutta la comunità di Petacciato giovedì 7 marzo per la riapertura al culto della chiesa di san Rocco. I lavori hanno interessato l’interno dell’edificio sacro, essi sono stati possibili grazie ai fondi dell’otto per mille della Cei (Conferenza episcopale italiana).

I lavori hanno ridato bellezza alla chiesa, sono stati eseguiti interventi interni per il rifacimento della copertura in legno, degli impianti elettrici, degli infissi e della nuova ed elegante tinteggiatura. Inoltre la comunità di Petacciato ha contribuito (con una raccolta fondi) all’adeguamento liturgico della zona presbiterale con un nuovo e magnifico altare in pietra di Apricena, la sede, l’ambone e il fonte battesimale. La parte centrale della chiesa è stata abbellita dall’opera dell’artista Sara Pellegrini che richiama la tenerezza di Dio e il cammino dell’Eterno verso l’uomo e dell’uomo verso Dio.

Il vescovo diocesano Gianfranco De Luca officerà il suggestivo rito di dedicazione dell’altare durante la messa di giovedì 7 marzo alle ore 17.30. All’interno dell’altare verranno poste le reliquie dei santi, cittadini della Gerusalemme del cielo. Verranno collocate in un’apposita urna le reliquie: di sant’Adamo cittadini di Petacciato, patrono di Guglionesi, san Timoteo discepolo di san Paolo e le reliquie dei santi martiri. Felice il parroco don Mario Colavita che vede realizzarsi il desiderio di rendere bella la chiesa, più funzionale e accogliente. All’interno della rinnovata chiesa di san Rocco verrà collocata una mattonella con la firma di papa Francesco che ha fatto pervenire una sua lettera autografa assicurando “un saluto tanto speciale ai parrocchiani”.