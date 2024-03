Una vita nell'Arma: si congeda il capitano Ermanno Ramacciato

CAMPOBASSO. Il 24 febbraio scorso, il capitano dei Carabinieri Ermanno Ramacciato, dopo quarant'anni di onorata cartiera nell'Arma dei Carabinieri, lascia il servizio per sopraggiunti limiti d'età. L'ufficiale ha vissuto anche a Termoli nel corso della sua lunga carriera, che l'ha visto partire dal basso fino a raggiungere incarichi di prestigio.

Il Capitano Ramacciato è sicuramente un modello per le nuove generazioni di ragazzi che si vogliono avvicinare all'Arma. Ha servito le Istituzioni e la Benemerita ricoprendo tutte le categorie (Carabiniere, Sottufficiale e Ufficiale) e prestigiosi incarichi nelle Arma dei Carabinieri. Inizia la sua brillante carriera il 3 febbraio 1984, quale Allievo Carabiniere Ausiliario del 103° Corso. Al termine del corso viene assegnato alla Compagnia di Fiumicino, ove svolge servizio presso l'Aeroporto di Fiumicino. Transitato Carabiniere effettivo viene trasferito alle Legione di Padova, prestando servizio in diverse stazioni della Provincia e a Padova presso la Banca d'Italia. Nel 1988, si rimette nuovamente in discussione e in qualità di vincitore del 41° corso Allievi Sottufficiali frequenta il corso biennale, prima a Velletri e poi a Vicenza. Promosso Vicebrigadiere, viene assegnato alla stazione di San Giorgio La Molara (BN), da Brigadiere viene assegnato al Nucleo Operativo di Napoli Centrale. Nel 1977, promosso Maresciallo Ordinario, assume il Comando della Stazione di Lauro di Sessa Aurunca (CE).

Nel 2002, Maresciallo Capo viene trasferito presso la neo costituita Legione Carabinieri Molise a Campobasso. Nel 2014 promosso Maresciallo Aiutante sostituto Ufficiale di Pubblica Sicurezza assume il comando della Stazione di Vinchiaturo. Nel 2017 promosso Luogotenente viene assegnato al Nucleo Investigativo di Campobasso ove viene insignito di un Encomio Solenne per la partecipazione all'operazione di Polizia denominata Piazza Pulita. Nel 2021 con il grado di Luogotenente Carica Speciale, partecipa al Concorso per Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri nel Ruolo Straordinario. Quale vincitore di concorso ha frequentato il 5° corso presso le scuole di Velletri, Roma e Rieti. Promosso Sottotenente viene assegnato alla Scuola Allievi Marescialli e Brigadieri a Velletri ove ricopre l'incarico di Comandante di Plotone Allievi unitamente all'incarico di docente in materie giuridiche e dei diritti umani. Nel 2022, promosso Tenente e nel 2024 riceve la promozione al grado di Capitano. Il nostro Capitano Ramacciato, ha conseguito la laurea in giurisprudenza, il Master in Filosofia del diritto e nel 2015 ha superato brillantemente il concorso esame per avvocato presso la Corte di Appello di Campobasso.

Nel 2022 consegue la Specializzazione presso la Scuola Superiore delle Professioni Legali dell'Università degli studi del Molise. Quale Volontario, in ambito sociale si è occupato di donazione sangue istituendo il Gruppo Frates di Mirabello Sannitico e successivamente eletto Presidente del gruppo e Referente Regionale Molise della Frates.

Le sue attività nel settore sociale sono molteplici e tra le più importanti segnaliamo la creazione dell'Associazione "L'Isola che non C'era" che si occupa del tempo libero dei minori con progetti specifici. In ambito sportivo ha creato la Asd Fiamma 82 e la ASD Frates Mirabello Sannitico, società di Tennis Tavolo, partecipando ai campionati di serie "C". È Ufficiale Cronometrista della FICR. Il nostro Capitano dei Carabinieri Ermanno Ramacciato con semplicità e umiltà si è sempre adoperato per il bene delle Istituzioni e dei Cittadini, ovunque ha operato ha dato lustro all'Arma dei Carabinieri e alla sua regione di appartenenza. Il suo lavoro ha riscosso sempre l'apprezzamento delle autorità Civili, Militari e religiose perché la sua tenacia e perseveranza sono le sue qualità che insieme alla Lealtà, Coraggio, Fedeltà, Abnegazione, Fierezza, Solidarietà che identificano il Valori per ciascun Carabiniere, fanno del Capitano Ermanno Ramacciato un orgoglio per il Molise. La carriera brillante del nostro Capitano Ramacciato, oggi ufficiale della riserva, è un esempio di serietà e impegno di umiltà e vera passione che solo i Grandi Servitori dello Stato con particolare dedizione sanno offrire.

Giuseppe Alabastro