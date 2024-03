Kalena Bikers al Motodays Roma: “Il centauro trova nel suo sogno la libertà”

CASACALENDA. Motoclub Kalena Bikers: una realtà associativa sportiva nata a Casacalenda nel 2022. L’associazione è affiliata alla Federazione Motociclistica Italiana (Fmi), si propone di riscoprire il territorio attraverso suggestivi percorsi sulle due ruote, diffondere un’educazione alla guida sicura, oltre ad essere operativi nel mondo della moto puntano ad essere attivi e solidali nella vita con stile e sempre con la passione della moto nel cuore. L'Associazione unisce, donne e uomini che hanno voglia di mordere la Strada, in particolare la loro strada, la statale 87 Sannitica, in sella alla moto, con la stessa padronanza e la sicurezza necessaria, fierezza e baldanza tipica, dei nostri avi Sanniti. La loro passione per le due rote, non è solo velocità ma è il vivere la Vita "a manetta", dove la passione viene profusa nell''organizzazione, offrendo il meglio nella cura degli eventi e delle manifestazioni, dove alla base vi è sempre la cordialità e l'ospitalità tipica dei casacalendesi.

Nel 2023 la Kalena Bikers ha organizzato il 3 settembre 2023 il 1^ “Memorial per ricordarvi”, dedicato ai Amici Centauri: Giuseppe Ramacieri, Francesco Pietracupa, Antonio La Barbera, Pasquale Ramacieri e Angelo Ramacieri.

Il Motoclub Kalena Bikers, sta organizzando per il prossimo 10 marzo, un viaggio, in autobus 50 posti, con partenza da Casacalenda per Roma, per visitare il Motodays Roma, organizzato dalla Fiera di Roma con il patrocinio Federazione Motociclistica Italiana. Un evento cult per i motociclisti. Motodays è alla sua 12^ edizione, quest'anno viene riproposta con un nuovo format.

Un evento, come recita il cartellone della manifestazione “per tutti coloro che amano la libertà, l'espressione e l'adrenalina. Non perdere l'opportunità di essere parte di questa esperienza indimenticabile”. Esposizioni, spettacoli, test drive ed esperienze uniche in giro per la città di Roma.

Evento che non possono perdere gli appassionati e i cultori della Bikers, ma noi siamo più sicuri che risulterà interessante anche ai semplici curiosi che hanno voglia di trascorrere una giornata all’insegna di emozioni roboanti proposte dalle nuove tecnologie, meccanica e spettacoli.

Il Motoclub Kalena Bikers, è proprio il caso di scriverlo, è una fucina di idee, sta organizzando un nuovo evento per il 21 aprile prossimo, un importante appuntamento per gli appassionati della moto, il 2° Giro Off-Road 2024 Casacalenda, ma le proposte per gli appassionati non finiscono qua, sono elencate in un lungo e ricco calendario (in fase di allestimento) fatto di eventi, manifestazione e uscite di notevole interesse, dove il sano divertimento è assicurato. Per i centauri della strada non resta che chiamare e partecipare. Per informazioni telefonare: 335.6944891. “La moto è passione dove il centauro trova nel suo sogno la libertà”.

Vi lasciamo con un grosso Wave, con il classico Biker Wave, in sella è il saluto tra motociclistici, significa: “Ciao fratello a due ruote. Stai al sicuro sulla strada”. Il saluto dei motociclisti ha quasi 120 anni, un gesto che ci riporta agli albori del motociclismo, dove la storia, si sa, si mescola alla leggenda e ci fa sognare.

Giuseppe Alabastro